۴۷۵ نقطه از پایتخت برای کمتوانان مناسبسازی شده است
شهردار تهران گفت: تمامی فضاهای جدیدالتأسیس براساس استانداردهای مناسبسازی ویژه معلولان احداث میشوند.
به گزارش پایگاه خبری شهر، ویژه برنامه «کولههای اراده» (حال خوب کودکان دارای معلولیت) روز سهشنبه در استادیوم ۱۲هزارنفری آزادی با حضور جامعه معلولان کشور و مسئولان برگزار شد.
علیرضا زاکانی در این برنامه با اشاره به ظرفیتهای بالای جامعه معلولین کشور، اظهار داشت: سال گذشته ۳۰ نفر از معلولان رتبه زیر هزار در کنکور کسب کردند که نشان از استعدادهای درخشان این جامعه دارد. جامعه معلولین کشور ظرفیتهای فوقالعادهای دارد و هر یک از این استعدادها میتواند گرههای بزرگی از کشور را باز کند.
زاکانی با تأکید بر اهمیت باور مسئولان به توانمندیهای معلولان، افزود: خوشبختانه در مجموعه مدیریت شهری در کنار آموزشوپرورش تلاش میکنیم تا با همکاری یکدیگر سطحی از خدمات را به معلولان و خانوادههای محترم آنان ارائه دهیم.
وی ادامه داد: این همکاری در قالب رقابتها و بازیهایی دنبال میشود که امکان فعالیتهای اجتماعی، استعدادیابی، رشد و تعالی را فراهم میکند. امیدواریم همکارانمان در شهرداری تهران با خدمترسانی خود بتوانند گرهای از مشکلات خانوادههای معلولان را باز کرده و زمینهساز رشد و تعالی آنان باشند.
شهردار تهران همچنین در حاشیه این برنامه با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری در چند حوزه برای خدمت به این افراد فعالیت میکند، گفت: یکی از محورها، مناسبسازی شهر تهران است که حوزههای مناطق، فنی و عمرانی، شهرسازی و حملونقل را دربر میگیرد.
زاکانی با اشاره به مناسبسازی معابر برای تردد معلولان، آمار فعلی شهر تهران را ۴۷۵ نقطه مناسبسازیشده عنوان کرد و افزود: تا رسیدن به نقطه مناسب البته فاصله زیاد است. سالانه در بودجه و برنامههایمان این موضوع را میگنجانیم و سال به سال در حال توسعه و تسریع آن هستیم. امیدواریم بتوانیم هم در معابر، هم در ساختمانها و هم در شرایط ارائه خدمت، توقعات بحق این عزیزان را برآورده کنیم.
وی با بیان اینکه تمامی فضاهای جدیدالتأسیس براساس استانداردهای مناسبسازی احداث میشوند، درباره فضاهای قدیمیتر اظهار داشت: ایستگاههای متروی مربوط به دهههای گذشته را نیز در دستورکار داریم تا مناسبسازی شود. در ایستگاههای جدید تمامی امکانات پیشبینی شده و در ایستگاههای قدیمی که برخی فاقد این امکانات هستند، به تدریج در حال تجهیز و مناسبسازی هستیم و چند مورد نیز تاکنون انجام شده است.