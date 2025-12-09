کد خبر: ۳۲۳۹۶۷
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
مقصر کیست؟
علی خضریان: «دکتر پزشکیان گفتند، مجلس یکی از عوامل تورم است، من از طرف مجلس از ایشان عذرخواهی میکنم. اگر مجلس وزیر شما را توبیخ و استیضاح میکرد این اتفاق رقم نمیخورد. ما مقصریم و این حرف شما را قبول داریم. اگر با شما همراهی نمیکردیم شاهد کمکاریها و عملکرد نامطلوب وزرا نبودیم.»
نیازی به ماراتن نیست
کاربری با اشاره به افتخارآفرینیهای اخیر ورزشکاران بانوی کشورمان در میادین بینالمللی نوشت: «دختر ایرانی برای دیدهشدن نیاز به ماراتن کیش نداره، با غیرت در میدان جهانی مبارزه میکنه و پرچم ایران را بالا میبره، پرچم دختر ایرانی روی سکوهای جهانی اینطوری بالاست، نه با «ماراتن» و تعریف پروژه».
جایزه صلح به قاتل!
کمال شرف، کارتونیست یمنی اثر جدیدی درباره اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ منتشر کرد.
وضعیت بیدولتی
داود مدرسییان: «دلار مرز 120 و سکه مرز 130 را رد کرده و «وضعیت بیدولتی» یا «دولت همسو با اقلیت سرمایهدار» بیش از پیش نمایان شده؛ اما صحنهگردانان این وضعیت افتضاح میخواهند با دعوای فیلترینگ و کنسرت و حجاب و بازنشر دروغ پراید ضدگلوله جلیلی رسانههای رسمی و غیررسمی و اذهان مردم را بفریبند!»
نظری ندارید؟
امین میمندیان: اونایی که وقتی دلار شد ۷۰ هزار تومن میگفتن اگه جلیلی بود ۱۰۰ هزار تومن میشد، آپدیت جدید ندادن؟»
از نگرانی بمیر!
سوگند زهرایی: «وقتی نماینده ارتش اسرائیل اعتراف میکنه ایران فقط چند ماه بعد از جنگ دوباره تولید موشکها رو بالا برده، یعنی حرفهای پایان مقاومت واقعیت نداشت. حماس و ایران نهتنها تموم نشدن، بلکه دارن خودشون رو بازسازی میکنن. دشمن نگران شده و باید از این نگرانی بمیره.»
رقابت برای جنایت
حسن عابدینی: «ایتامار بنگویر وزیر امنیت رژیم صهیونیستی در حمایت از طرح اعدام اسیران فلسطینی با نصب سنجاق سینه حلقهدار وارد کنست شد. دار و دسته نتانیاهو و ترامپ با در هم نوردیدن مرزهای جنایت ضد بشری روی نرون، مغول، هیتلر و... را سفید کردهاند.»
نقشه سوریه آزاد!
بازرگان با انتشار این تصویر نوشت: «پس از ۱۵ سال جنگ داخلی از انقلاب سوریه و در یکسالگی سقوط بشار اسد؛ نقشه سوریه امروز را نگاه کنید، حکومت جدید سوریه فقط بر قسمتهای قرمز تسلط و حاکمیت دارد(نزدیک به ۳۰درصد خاک!) و باقی کشور بین کردها، آمریکا، ترکیه، اسرائیل و مناطق بیصاحب تحت مناقشه تقسیم شده است!»
هیچ
حسین سعیدی: «یکسال از انقلابِ ساختگی که به کمک اسرائیل و غرب در سوریه به ثمر نشست میگذره و در دوران پَسااسد، جز برگشت نمادین اپل و عکس در دفتر ترامپ و افزایش درگیریهای داخلی و اشغال خاکشان توسط اسرائیل، هیچ دستاورد دیگهای نصیب مردمش نشده.»