# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

مقصر کیست؟

علی خضریان: «دکتر پزشکیان گفتند، مجلس یکی از عوامل تورم است، من از طرف مجلس از ایشان عذرخواهی می‌کنم. اگر مجلس وزیر شما را توبیخ و استیضاح می‌کرد این اتفاق رقم نمی‌خورد. ما مقصریم و این حرف شما را قبول داریم. اگر با شما همراهی نمی‌کردیم شاهد کم‌کاری‌ها و عملکرد نامطلوب وزرا نبودیم.»

نیازی به ماراتن نیست

کاربری با اشاره به افتخارآفرینی‌های اخیر ورزشکاران بانوی کشورمان در میادین بین‌المللی نوشت: «دختر ایرانی برای دیده‌شدن نیاز به ماراتن کیش نداره، با غیرت در میدان جهانی مبارزه میکنه و پرچم ایران را بالا میبره، پرچم دختر ایرانی روی سکوهای جهانی این‌طوری بالاست، نه با «ماراتن» و تعریف پروژه».

جایزه صلح به قاتل!

کمال شرف، کارتونیست یمنی اثر جدیدی درباره اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ منتشر کرد.

وضعیت بی‌دولتی

داود مدرسی‌یان: «دلار مرز 120 و سکه مرز 130 را رد کرده و «وضعیت بی‌دولتی» یا «دولت همسو با اقلیت سرمایه‌دار» بیش از پیش نمایان شده؛ اما صحنه‌گردانان این وضعیت افتضاح می‌خواهند با دعوای فیلترینگ و کنسرت و حجاب و بازنشر دروغ پراید ضدگلوله جلیلی رسانه‌های رسمی و غیررسمی و اذهان مردم را بفریبند!»

نظری ندارید؟

امین میمندیان: اونایی که وقتی دلار شد ۷۰ هزار تومن میگفتن اگه جلیلی بود ۱۰۰ هزار تومن میشد، آپدیت جدید ندادن؟»

از نگرانی بمیر!

سوگند زهرایی: «وقتی نماینده ارتش اسرائیل اعتراف می‌کنه ایران فقط چند ماه بعد از جنگ دوباره تولید موشک‌ها رو بالا برده، یعنی حرف‌های پایان مقاومت واقعیت نداشت. حماس و ایران نه‌تنها تموم نشدن، بلکه دارن خودشون رو بازسازی می‌کنن. دشمن نگران شده و باید از این نگرانی بمیره.»

رقابت برای جنایت

حسن عابدینی: «ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت رژیم صهیونیستی در حمایت از طرح اعدام اسیران فلسطینی با نصب سنجاق سینه حلقه‌دار وارد کنست شد. دار و دسته نتانیاهو و ترامپ با در هم نوردیدن مرزهای جنایت ضد بشری روی نرون‌، مغول‌، هیتلر و... را سفید کرده‌اند.»

نقشه سوریه آزاد!

بازرگان با انتشار این تصویر نوشت: «پس از ۱۵ سال جنگ داخلی از انقلاب سوریه و در یک‌سالگی سقوط بشار اسد؛ نقشه سوریه امروز را نگاه کنید، حکومت جدید سوریه فقط بر قسمت‌های قرمز تسلط و حاکمیت دارد(نزدیک به ۳۰درصد خاک!) و باقی کشور بین کردها، آمریکا، ترکیه، اسرائیل و مناطق بی‌صاحب تحت مناقشه تقسیم شده است!»

هیچ

حسین سعیدی: «یک‌سال از انقلابِ ساختگی که به کمک اسرائیل و غرب در سوریه به ثمر نشست می‌گذره و در دوران پَسااسد، جز برگشت نمادین اپل و عکس در دفتر ترامپ و افزایش درگیری‌های داخلی و اشغال خاک‌شان توسط اسرائیل، هیچ دستاورد دیگه‌ای نصیب مردمش نشده.»