واکنش فیفا به اقدام خودسرانه آمریکا

طرح بحث‌برانگیز «اسم‌گذاری ایدئولوژیک» برای مسابقه ایران و مصر در شهر سیاتل، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: فیفا به‌صراحت اعلام کرده هیچ‌گونه تصمیمی برای «اسم‌گذاری مسابقات» یا استفاده از نمادهای مرتبط با گرایش‌های جنسی (LGBT) اتخاذ نکرده و چنین روندی را در چارچوب سیاست‌های رسمی خود جای نمی‌دهد. یک افسر بخش رسانه‌ای فیفا که برای رعایت پروتکل‌ها خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: فیفا هیچ برنامه و تصمیمی برای نام‌گذاری مسابقات تحت چنین عناوینی ندارد و شعار رسمی ما همچنان «روح بازی جوانمردانه» است. فیفا نسبت به هرگونه رفتار نژادپرستانه، تبعیض‌آمیز یا نفرت‌پراکنی شدیداً حساس و مقابله‌گر است و در موارد مشابه قبلی نیز با قاطعیت وارد شده است. برخی ادعاها حاکی است شهرداری سیاتل یا گروه‌های محلی طرفدار کمپین‌های اجتماعی، درخواست یا پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری بخشی از مراسم مرتبط با دیدار ایران و مصر تحت عنوان «Pride Match» یا مسابقه‌ای با محوریت حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی مطرح کرده‌اند. این اقدام بدون هماهنگی آشکار با فیفا و بدون توجه کافی به حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی دو کشور مسلمان، با انتقادات شدیدی در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای روبه‌رو شده است.

هاشمی: امکان دخالت‌های سیاسی در جام جهانی وجود دارد

کیومرث‌ هاشمی وزیر سابق ورزش و جوانان در تازه‌ترین صحبت‌های خود با اشاره به مشخص شدن قرعه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: فوتبال فراتر از ورزش شده است. در جام جهانی باید مجموعه کلان دولت از تیم ملی حمایت کند. با توجه به قرعه نسبتا خوبی که نصیب تیم ملی شده است در صورت حمایت‌های لازم این تیم می‌تواند از مرحله اول صعود کند. قطعا اعضای تیم ملی تلاش خواهند کرد تا به این مهم برسند اما مدیریت هم باید از مالی و پشتیبانی حمایت خوبی داشته باشد. با توجه به برگزاری این مسابقات در آمریکا امکان دخالت‌های سیاسی وجود دارد و باید در یک همفکری کلان که انجام می‌شود این مشکلات را برطرف کنند.