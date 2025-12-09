فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
هروی مدیر شد، گنج‌زاده سرمربی تیم ملی کاراته ماند

رئیس فدراسیون کاراته طی احکامی، کادرفنی تیم ملی کاراته مردان تا بازی‌های آسیایی ناگویا را مشخص کرد.
طی احکام جداگانه‌ای از سوی مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، مدیر، سرمربی و کادر مربیگری تیم ملی کاراته برای بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن منصوب شدند. براین اساس سید شهرام سرمربی سابق تیم ملی کاراته به عنوان مدیر تیم‌های ملی کاراته امید و بزرگسالان منصوب شد. همچنین در احکام دیگری، سجاد گنج‌زاده به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان، امیر مهدی‌زاده و ابراهیم حسن‌بیگی به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان منصوب شدند.

