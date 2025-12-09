رئیس فدراسیون کاراته طی احکامی، کادرفنی تیم ملی کاراته مردان تا بازی‌های آسیایی ناگویا را مشخص کرد.

طی احکام جداگانه‌ای از سوی مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، مدیر، سرمربی و کادر مربیگری تیم ملی کاراته برای بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن منصوب شدند. براین اساس سید شهرام سرمربی سابق تیم ملی کاراته به عنوان مدیر تیم‌های ملی کاراته امید و بزرگسالان منصوب شد. همچنین در احکام دیگری، سجاد گنج‌زاده به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان، امیر مهدی‌زاده و ابراهیم حسن‌بیگی به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان منصوب شدند.