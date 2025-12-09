فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
اردوی مردان والیبال نشسته ایران برای پارالمپیک

چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته مردان برای حضور در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس با حضور ۱۶ ملی‌پوش در محل فدراسیون جانبازان و توانیابان برگزار می‌شود.
۱۶ ملی‌پوش والیبال نشسته مردان ایران به منظور شرکت در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس به اردوی آمادگی دعوت شدند. این اردو از ۲۴ آذر در محل فدراسیون جانبازان و توانیابان آغاز می‌شود و تا یکم دی ادامه خواهد داشت. علیرضا یدالهی، مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامدزاده، میثم علی پور، حسین گلستانی، محمد نعمتی، جمال نظری، وحید بابلری، مسعود امامی، میثم حاجی بابایی، داود علیپوریان، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، مهدی بابادی و علی اکبری ملی‌پوشان دعوت شده به اردو هستند که هدایت این تیم را‌هادی رضایی (سرمربی) و امین اصغری، رمضان صالحی و مجتبی قنبری به عنوان مربیان و علی کشفیا سرپرست تیم برعهده ‌دارند. عدم حضور ورزشکاران در اردو به منزله انصراف آن‌ها از شرکت در تیم‌های ملی محسوب می‌شود.

