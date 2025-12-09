فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
میزبانی فولاد سیرجان از شهرداری ارومیه در لیگ برتر والیبال

برنامه هفته پنجم لیگ برتر والیبال اعلام شد که با برگزاری هفت دیدار پیگیری می‌شود.
هفته پنجم لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه، ۱۹ آذر با برگزاری هفت دیدار در شهرهای سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری می‌شود. در یکی از دیدارهای مهم این هفته، شاگردان بهروز عطایی در فولاد سیرجان ایرانیان مهمان شهرداری ارومیه (که از آن با عنوان درناهای والیبال یاد می‌شود) هستند. فولاد با چهار برد و ۱۱ امتیاز در رتبه دوم جدول رده‌بندی قرار دارد و شهرداری با سه برد و ۹ امتیاز چهارم است. هر دو تیم از مدعیان قهرمانی هستند اما فولاد که مدافع قهرمانی است در زمین خود به راحتی امتیاز از دست نمی‌دهد. شهداب یزد هم که با چهار برد و ۱۲ امتیاز صدرنشین مسابقات است، فردا در خانه والیبال برابر صنعتگران امید به میدان می‌رود. صنعتگران در چهار هفته گذشته دو برد و دو باخت داشته و الان می‌خواهد با استفاده از امتیاز میزبانی سومین برد را کسب کند اما پیروزی مقابل شهداب که امسال با جذب بازیکنانی چون محمد موسوی، عرشیا به‌نژاد، آرمان صالحی و یوسف کاظمی تیمی قوی را راهی مسابقات کرده، بسیار سخت است.  پیکان که در دو هفته گذشته دو شکست پیاپی را تجربه کرده است و اکنون در رتبه ششم جدول قرار دارد، این هفته در سالن یزدانی خرم، میزبان تیم تازه برتری استقلال گنبد است. استقلال گنبد با یک برد در رتبه سیزدهم جدول قرار دارد و پیکان می‌تواند با پیروزی در این بازی خانگی بار دیگر به روند برد بازگردد و اختلاف خود را با تیم‌های 
بالای جدول کم کند. برنامه هفته پنجم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:
* رازین پلیمر .................................................................................................... مهرگان نور
* مس رفسنجان ............................................................................................. سایپا تهران
* پیکان تهران ........................................................................................ استقلال گنبد
* فولاد سیرجان ایرانیان ....................................................................... شهرداری ارومیه
* فولاد مبارکه سپاهان ..................................................................... طبیعت اسلامشهر
* چادرملو اردکان ............................................................................................ پاس گرگان
* صنعتگران امید ............................................................................................ شهداب یزد

