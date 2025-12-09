فارسی | العربي | English
یادی از شهید رضا نامدار هنزائی

اولین شهید انقلاب یزد (حدیث دشت عشق)

شهید رضا نامدار هنزائی‌، هشتم فروردین سال ۱۳۲۴ در روستای هنزا از توابع شهرستان مهریز استان یزد چشم به جهان گشود. پدرش حسین به شغل کشاورزی مشغول بود، وی در دوران کودکی و‌ نوجوانی فردی متدین و مکتبی بود که حضور منظمی در جلسات دینی و قرآنی محل سکونت خود داشت. شهید نامدار به دلیل اینکه روستای هنزا فاقد مدرسه بود نتوانست بیشتر از پنج کلاس درس بخواند و ادامه تحصیل دهد، او به کار بنایی و معماری مشغول بود. در سال ۱۳۴۷ ازدواج کرد که از او یک پسر و دو دختر به یادگار مانده است. وی در نشست‌های قرآنی و جلسات دینی حضوری چشمگیر داشت، در این جلسات با هزینه خود نوشت‌افزار می‌خرید و به نوجوانان حاضر هدیه می‌داد. او در روزهای اوج انقلاب از فعالان پخش اعلامیه در یزد بود. در تظاهرات روز دهم فروردین سال ۱۳۵۷ در یزد، که از مسجد حظیره تا چهارراه شهدا، به مناسبت چهلم شهدای تبریز برگزار شده بود حضور داشت که در تیراندازی از سوی عوامل نیروهای حکومت شاهنشاهی به سوی تظاهرکنندگان به شهادت رسید که مردم انقلابی پیکر پاکش را به بیمارستان فرخی یزد (بیمارستان شهید دکتر رهنمون فعلی) منتقل کردند. او اولین شهید انقلاب یزد لقب گرفت. شهید رضا نامدار هنزائی در سن ۳۳ بر اثر اصابت دو گلوله به سر و قلبش به شهادت رسید که پیکر پاکش با حضور جمع زیادی از مردم انقلابی تشییع شد و پس از تشییع در گلزار شهدای خلدبرین دارالمؤمنین یزد در کنار دیگر شهیدان آرام گرفت. شهید رضا نامدار هنزائی در منطقه هنزا زادگاه خود در زمینی که وقف بود و در گرمای تابستان و با زبان روزه و خستگی زیاد مسجدی را ساخته و از خود به یادگار گذاشته است.

