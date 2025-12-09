سخنگوی وزارت صمت گفت: مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم اما ابزار جلوگیری از افزایش قیمت را نداریم.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ عزت‌الله زارعی، درباره قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: وزارت صمت هیچ نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد و این موضوع کاملاً در اختیار شورای رقابت است. اگر کالایی انحصاری تشخیص داده شود شورای رقابت آن را مشمول قیمت‌گذاری می‌کند و شاخص‌های محاسبه قیمت را نیز همان شورا تعیین می‌کند.

وی تاکید کرد: وزارت صمت و سازمان حمایت- به‌عنوان بازوی وزارتخانه- صرفاً در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای رقابت قیمت را محاسبه می‌کنند. ما به‌طور جدی با افزایش قیمت خودرو مخالف هستیم اما ابزار مستقیمی برای کنترل قیمت در بازار نداریم. سخنگوی وزارت صمت گفت: در حوزه تولید کارخانه‌، سیاست وزارت صمت افزایش قیمت نیست اما ابزار جلوگیری از افزایش قیمت را هم ندارد زیرا تاثیرپذیر از سیاست دیگری است.

گفتنی است، عدم واردات خودروهای اقتصادی، عدم عرضه خودروی داخلی را در پی داشته و قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. البته در خودروهای خارجی، در سال ۱۴۰۳ به تعداد 14 هزار و 161 خودرو برقی و 14 هزار و 726 خودرو هیبریدی وارد شده است. در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ نیز8240 خودرو هیبریدی و 8801 دستگاه خودرو برقی وارد شده است.