بابت مشکلات معیشتی از مردم عذرخواهی میکنیم
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به مشکلات معیشتی، اظهار داشت: باید از مردم عذرخواهی کنیم که نتوانستیم دین خود را ادا کنیم اما امیدواریم با همدلی و انسجام و نگاه خیرمآبانه از شرمندگی آنان بیرون بیاییم و به مطالبات معیشتی و توسعه کشور پاسخی درخور دهیم.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور سهشنبه (18آذر) در آیین نکوداشت روز جهانی داوطلب که در مرکز همایشهای بینالمللی ایران برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای نیروهای هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: علیرغم روندی که در مذاکرات با آمریکا داشتیم، با عهدشکنی ذاتی حکومت این کشور، جنگ را ناخواسته به ملت ایران تحمیل کرد اما مردم همیشه در صحنه و نظامیان از این جنگ تحمیلی رو سفید بیرون آمدند.
وی با اشاره به همایش روز جهانی داوطلب با شعار «هر مشارکتی مهم است»، تاکید کرد: این شعار در سیره بزرگان دین و روایات و احادیث جایگاه بلندی دارد و این استنباط میشود که انسان نسبت به هموطن خود و کشورش مسئول است که این مسئولیت برای همگان یکسان نیست و با توجه به توان انسان
است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: عدد کمک در میدان ارزشی مهم نیست، بلکه نفس کمک مهم است و گاهی یک اسکناس کوچک به اندازه همه منابع ارزش معنوی دارد؛ این ارزش معنوی است که با خود برکت به همراه دارد و مشکلات حل میشود و شعار این همایش در ذات انقلاب، نظام و مردم خیرخواه ایران وجود دارد.
مردم راهکار مقابله با تحریم را
به مسئولین یاد دادهاند
عارف با تاکید بر اینکه با شعار و راهبرد همیشگی دولت چهاردهم مبنی بر وفاق و همدلی باور داریم که در همه مشکلات و ناترازیها پیروز میدان خواهیم بود، گفت: باور داریم بر تحریمهای ظالمانه که آمریکا بر مردم ما تحمیل کرد و هیچ کاری نبود که این کشور بتواند و در قبال مردم ایران انجام ندهد، نیز پیروز هستیم. مردم راهکار مقابله با تحریم را به مسئولین یاد دادهاند و ایستادگی برای آینده روشن مسیر را برای تلاش و کار و حل مشکلات هموار کرده است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به مشکلات معیشتی، تصریح کرد: باید از مردم عذرخواهی کنیم که نتوانستیم دین خود را به این مردم ادا کنیم اما به مردم عزیز اعلام میکنم به فرزندان آنها در دولت دغدغه حل مشکلات و توجه به مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر را دارند و امیدواریم با همدلی و انسجام و نگاه خیرمآبانه مردم از شرمندگی آنان بیرون بیاییم و به مطالبات معیشتی و توسعه کشور پاسخی درخور دهیم تا شرایط پایدار در شأن مردم نه تنها در بخش اقتصادی بلکه سایر بخشها و حل ناترازیها به وجود آوریم.
وی با بیان اینکه من به عنوان یک داوطلب کوچک هلال احمر اعلام میکنم که این سازمان نه تنها در داخل بلکه در هر نقطه جهان حضور پیدا کرده و درخشیده است، افزود: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در ورای وظایف قانونی خود، یک وظیفه عاطفی، فراقانونی و ارزشی قائل است. تلاشگران جمعیت هلال احمر هیچگاه به ساعت نگاه نمیکنند و شبانهروز برای آنها معنی ندارد و در غیر این صورت نمیتوان در این سازمان مهم خدمت کرد.
هلال احمر نمادی از همبستگی اجتماعی
و همدلی انسانی
عارف با بیان اینکه جمعیت هلال احمر همواره در تمامی حوادث و بحرانها یک حضور ایثارگرانه، فراگیر و همهجانبه دارد، بیان کرد: در آستانه روز جهانی داوطلب گرد هم آمدیم تا از تلاشها و فداکاری داوطلبان جمعیت هلال احمر قدردانی کنیم که با عشق به همنوع و مسئولیتپذیری چراغ امید را در دل مردم روشن میکنند و الگویی از انسان دوستی هستند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: جمعیت هلالاحمر در شکلگیری فرهنگ مسئولیتپذیری، همبستگی اجتماعی و مشارکت ملی، الگوی پایدار برای جامعه و نسلهای آینده است و به ما یاد میدهد که این فداکاری و خدمات شبانهروزی نه تنها دیده میشود بلکه الگویی برای نسلهای آینده است.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه دولت مکلف است تا زمینههای آموزش داوطلبان جمعیت هلال احمر را فراهم کند، افزود: هلال احمر نمادی از همبستگی اجتماعی و همدلی انسانی بوده و فعالیتهای آنان پل مردم و دولت است. این گردهمایی فرصتی است که نشان دهیم این سازمان فراتر از امدادرسانی در حل مسائل اجتماعی، ارتقای سلامت، توسعه آموزش و پیشگیری از حوادث دارد و انتظار داریم داوطلبان جمعیت هلال احمر الگویی از مسئولیتپذیری باشند و پیام نوعدوستی را به دیگران یاد دهند.