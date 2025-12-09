عربستان و چین تجاوز به تمامیت ارضی ایران را محکوم کردند

ایران، عربستان و چین در سومین نشست کمیته سه‌جانبه در تهران ضمن درخواست توقف فوری تجاوزهای اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه، نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و ایران و عربستان هم بر اجرای مفاد توافقنامه پکن تأکید کردند.

روز سه‌شنبه (18 آذر) تهران شاهد برگزاری سومین نشست کمیته سه‌جانبه ایران، عربستان سعودی و چین بود. بر همین اساس سومین نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن روز گذشته به ریاست مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور هیئت پادشاهی عربستان سعودی به ریاست ولید الخریجی، قائم‌مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی و هیئت چینی به ریاست میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد. در پایان این نشست بیانیه‌ مطبوعاتی توسط سه طرف امضا شد.

تعهد ایران و عربستان

به اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن

در این بیانیه آمده است: طرف‌های ایرانی و عربستانی بر تعهدشان در اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن و تلاش مستمر برای تحکیم روابط همسایگی بین دو کشور از مسیر پایبندی به منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی و قوانین بین‌المللی از جمله احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی، استقلال و امنیت طرفین تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی همچنین از استمرار نقش مثبت جمهوری خلق چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن کشور در اجرای توافقنامه پکن استقبال کردند.

ایران، عربستان و چین ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ پس از پنج دور گفت‌وگو در عراق و سه دور مذاکره در عمان به توافقنامه پکن دست یافتند و پس از آن وزرای خارجه ایران و عربستان در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ در پکن دیدار و توافق کردند مناسبات دیپلماتیک که از دی ماه ۱۳۹۴ در پی حمله به سفارت و سرکنسولگری عربستان در ایران در واکنش به اعدام شیه نمر روحانی شیعه قطع شده بود را از سربگیرند و در نهایت خرداد ۱۴۰۲ با گشایش اماکن دیپلماتیک ایران در عربستان و پس از آن هم سفارتخانه عربستان در تهران و سرکنسولگری در مشهد، عملا مناسبات دیپلماتیک وارد فاز اجرائی شد.

استقبال از پیشرفت مستمر

در روابط ایران و عربستان

در این بیانیه عنوان شده است: جمهوری خلق چین هم بر آمادگی خود برای استمرار حمایت و تشویق گام‌های برداشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای توسعه روابط‌شان در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

هر سه کشور از پیشرفت مستمر در روابط ایرانی و سعودی و فرصت‌های موجود برای ارتباط مستقیم بین دو کشور در تمام سطوح و بخش‌ها استقبال کردند و اين تماس‌ها و ديدارهای متقابل بين مقامات عالی دو كشور، به ویژه با توجه به تنش‌های موجود و فزاینده در منطقه که امنیت آن و جهان را تهدید می‌کند، حائز اهمیت دانستند. سه طرف همچنین از پیشرفت خدمات کنسولی بین دو کشور که زمینه‌ساز اعزام آسان و امن بیش از

۸۵ هزار زائر ایرانی به حج و بیش از ۲۱۰ هزار ایرانی به عمره در سال ۲۰۲۵ شد، استقبال کردند.

محکومیت تجاوز نظامی به ایران

ایران، چین و عربستان در این بیانیه از پیشرفت گفت‌وگوها بین مراکز و افراد ایرانی و سعودی در زمینه‌های تحقیقاتی، آموزشی، رسانه‌ای، فرهنگی و مطالعاتی استقبال و از تبادل هیئت و مشارکت طرفین در رویدادهای مرتبط با زمینه‌های فوق‌الذکر ابراز رضایت کردند.

در این بیانیه آمده است: سه کشور مشتاقانه به دنبال توسعه همکاری بین یکدیگر در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌های متنوع اقتصادی و سیاسی هستند. سه طرف همچنین بر اهمیت گفت‌وگو و همکاری بین کشورهای منطقه با هدف ارتقای امنیت، ثبات، صلح و پیشرفت اقتصادی تأکید کردند.

سه کشور خواستار توقف فوری تجاوزهای اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه شدند و اقدام به تجاوز و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از مواضع آشکار پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین در زمان تجاوز مذکور قدردانی کرد. سه کشور بر حمایت‌شان از راه‌حل سیاسی فراگیر در یمن بر اساس اصول شناخته شده بین‌المللی و تحت نظارت سازمان ملل متحد تأکید کردند.

به گزارش فارس، دومین نشست کمیته سه‌جانبه مشترک ایران، عربستان و چین به منظور پیگیری موافقت‌نامه پکن ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در در ریاض برگزار شد و سه طرف در بیانیه‌ای بر تعهد خود برای اجرای این موافقت‌نامه و تلاش برای انسجام روابط تأکید کردند.

این نشست به ریاست ولید عبدالکریم الخریجی قائم‌مقام وزیر خارجه پادشاهی عربستان سعودی، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دنگ لی معاون وزیر خارجه جمهوری خلق چین برگزار

شد.

نخستین نشست هم در چین برگزار شد.