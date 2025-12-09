فارسی | العربي | English
۱۸ آذر ۱۴۰۴
هدایت به راه راست فقط برعهده خدا و اختیاری برای بندگان است(در پرتو وحی)

«و قرار دادن راه راست (برای هدایت بندگان به سوی سعادت ابدی» فقط برعهده خدا است، و برخی از این راه‌ها کج و منحرف از حق است (و انسان باید با اراده و اختیار خود راه هدایت را از بیراهه تشخیص دهد تا به تکامل انسانی برسد) و اگر خدا می‌خواست همه شما را بدون استثنا هدایت می‌کرد (ولی چون با حکمت و مصلحت خدا که همان تکامل اختیاری انسان است، منافات دارد، لذا مردم را با اجبار به دین و ایمان هدایت نکرد).»                           نحل-9

