رئیس‌جمهور ونزوئلا دستور داده است که نیرویی شبه‌نظامی به سبک ویتنامی‌ها برای جنگ نامنظم و چریکی با هرگونه تجاوز نظامی آمریکا تشکیل شود.

ترامپ به طور روزانه علیه ونزوئلا رجز می‌خواند و تقریباً هر دو سه روز یک‌بار از حمله قریب‌الوقوع زمینی علیه این کشور خبر می‌دهد. در این شرایط دولت ونزوئلا نیز آمادگی‌های خود را برای مقابله با این حملات احتمالی تشدید کرده است. در جدیدترین سری از این آمادگی‌ها نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا دستور داده است که نیرویی شبه‌نظامی برای جنگ نامنظم و چریکی با هرگونه تجاوز نظامی آمریکا تشکیل شود. شبکه راشاتودی به نقل از تلویزیون ونزوئلا گزارش داد که مادورو به سبک ویتنامی‌ها در جنگ با آمریکا، دستور تشکیل نیروی «چریک‌های زیرزمینی علیه قدرت نامتوازن امپریالیست‌های آمریکایی» را صادر کرد. به گزارش فارس به نقل از راشا‌تودی در تصاویری که از تلویزیون ونزوئلا پخش شده یکی از فرماندهان این نیروها نشان داده می‌شود که می‌گوید: «تمام خاک میهن را به اسلحه تبدیل می‌کنیم». پیش از این، مادورو با بیان اینکه ارتش در سراسر ونزوئلا مستقر شده، گفته بود که نیروهای مسلح این کشور ۲۲ هفته آموزش دیده‌اند و در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوزی هستند.

هدف ونزوئلا است

وبگاه شبکه خبری سی‌ان‌ان هم در گزارشی به صراحت اعلام کرد شواهد و قرائن حاکی از آن هستند که تلاش آمریکا برای جنگ با ونزوئلا و سرنگونی دولت مادورو با هدف تسلط واشنگتن بر منابع نفتی عظیم این کشور صورت می‌گیرد. به نوشته سی‌ان‌ان ونزوئلا دارای ذخیره عظیم نفتی بالغ بر ۳۰۳ میلیارد بشکه نفت خام است که طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این میزان حدود یک‌پنجم ذخایر جهانی نفت است. لذا ونزوئلا بزرگ‌ترین منطقه شناخته شده نفت خام در جهان به‌شمار می‌رود. ونزوئلا روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که قطعاً، این تولید تنها حدود ۰.۸‌درصد از تولید جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهد. این رقم کمتر از نیمی از تولیدات نفت ونزوئلا قبل از به قدرت رسیدن مادورو در سال ۲۰۱۳ تولید می‌شد و کمتر از یک‌سوم نفتی است که قبل از به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها در ونزوئلا در سال ۱۹۹۹ در این کشور تولید می‌شد.

به گزارش مهر به نقل از سی‌ان‌ان آمریکا بیش از هر کشور دیگری در تاریخ نفت تولید می‌کند. اما همچنان نیاز به واردات نفت به‌ویژه از نوع نفت سنگین ونزوئلا دارد. آمریکا نفت خام سبک تولید می‌کند که برای تولید بنزین مناسب است، اما نفت خام سنگین، مانند نفت ونزوئلا، برای تولید برخی از محصولات در فرآیند پالایش، از جمله دیزل، آسفالت، سوخت کارخانه‌ها و سایر تجهیزات سنگین ضروری است. در همین راستا تولید دیزل در سراسر جهان با کمبود عرضه مواجه است و این موضوع تا حدی به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر نفت ونزوئلا است.

سی‌ان‌ان می‌افزاید: طبق اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور از سپتامبر(شهریور‌)‌، روزانه ۱۰۲‌هزار بشکه از ونزوئلا نفت وارد کرده است. این رقم ونزوئلا را دهمین کشور صادر‌کننده نفت به آمریکا قرار می‌دهد، اما این جایگاه از نظر واشنگتن جایگاه خوبی نیست و آمریکا بیش از آنچه که نشان می‌دهد، به نفت ونزوئلا نیازمند است. آمریکایی‌ها می‌خواهند با سرنگونی دولت مادورو در ونزوئلا، این کشور را به منبع بسیار بزرگ نفتی برای استفاده خود تبدیل کنند. این اتفاق می‌تواند فرصت‌هایی را برای شرکت‌های نفتی غربی فراهم کند. آمریکا تلاش دارد از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا به عنوان اهرمی برای مقابله با خطر افزایش قیمت‌ها استفاده کند.

به نوشته سی‌ان‌ان از سوی دیگر نفت روسیه شبیه نفت ونزوئلا است و به همین دلیل هند و چین با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه همچنان به‌شدت به آن وابسته هستند. افزایش ظرفیت تولید نفت ونزوئلا می‌تواند جایگزینی برای متحدان آمریکا جهت بی‌نیازی از نفت روسیه فراهم کند و اقتصاد روسیه به عنوان رقیب آمریکا را تضعیف کند.