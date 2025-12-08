روحیه دمدمیمزاج ترامپ و سرگردانی سران کشورهای جهان
سرویس خارجی-
پولیتیکو در گزارشی رفتارهای تهاجمی و دمدمیمزاج رئیسجمهور آمریکا را عامل سردرگمی و احساسات ضدونقیض سران سایر کشورهای جهان حتی در بین متحدان آمریکا ارزیابی کرده است.
ترامپ در هیچ قاعده و قانونی نمیگنجد. هیچ گزارشی را نمیخواند؛ حوصله گوشدادن به گزارشهای طولانی مقامات را ندارد؛ خیلی سریع رای و نظر خود را عوض میکند. شخصیت بیمار و خودشیفته وی نیز باعث شده است که همیشه حق را با خود بداند و اجازه کوچکترین انتقاد و مخالفتی را با طرحها و برنامههای خود ندهد. طی یک سال گذشته بر همین اساس وی بارها سیاستهای خود را تغییر داده و دوستان و دشمنان آمریکا را سردرگم کرده است. وبسایت خبری تحلیلی پولیتیکو هم در گزارشی با اشاره به همین رفتارهای دمدمیمزاج وی نوشته است: «ترامپ در داخل کشورش با چالش افزایش قیمتهای مصرفکننده، پرونده جفری آپستین مجرم جنسی و تمایل جدید جمهوریخواهان برای مقاومت در برابر خواستههایش مواجه است. اما در خارج از مرزهای این کشور چالشهای داخلی او و کاهش محبوبیتش، شاید چندان اهمیتی نداشته باشد...»
پولیتیکو میافزاید: «ترامپ در اولین سال از دومین دوره ریاستجمهوریاش بارها جهان را شوکه کرد؛ از تعلیق کمکهای خارجی آمریکا تا حمله به تاسیسات هستهای ایران. ترامپ مثل همیشه دمدمیمزاج است و از یک موضوع به موضوعی دیگر تغییر موضع میدهد. از جنگ اوکراین تا اخراج فلسطینیها و غزه همگی نشاندهنده روحیه دمدمیمزاجی وی است. او از یکسو به دنبال جایزه نوبل صلح است و از سوی دیگر به جنگ ونزوئلا تهدید میکند.» به گزارش ایرنا به نقل از این پایگاه خبری تحلیلی ترامپ همزمان با برگزاری کنفرانس ۲۰۲۵ دوحه از راهبرد امنیت ملیاش رونمایی کرد که بسیاری از مقامات خارجی را در سطوح مختلف متعجب کرد. بخشی از این سند که حاضران را شوکه کرد حمله او به متحدان آمریکا در اروپا بود. انتشار این سند یکی از سخنرانان کنفرانس دوحه را وادار کرد تا از کایا کالاس دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا این سؤال را بپرسد که آیا ترامپ اروپا را دشمن آمریکا میداند؟
به نوشته پولیتیکو، برخی از رهبران خارجی به همین رفتارهای مخرب و دمدمیمزاجی ترامپ امید بستهاند و معتقدند وی میتواند نظم جهانی را که باعث عقبماندن بسیاری از کشورهاست تغییر دهد. برخی از سران آفریقا میگویند میخواهند ترامپ به درگیری داخلی در این قاره بهویژه در سودان پایان دهد. آنها اهمیتی نمیدهند که ترامپ چه چیزهایی را درباره آفریقا گفته است چون آنها این اظهارات را صرفا لفاظی سیاسی نامرتبط قلمداد میکنند. این گزارش میافزاید: ترامپ مدعیست که تاکنون هفت یا هشت جنگ را پایان داده است اما این تنها یک ادعای بدون ارائه شاهد است و برخی از درگیریهایی که وی به آنها اشاره میکند در واقع درگیری نبودند و برخی از موارد آتشبس ادعایی او هم شکننده بودهاند.
بازداشت گسترده مهاجران
روحیه دمدمیمزاجی ترامپ بیشتر بهنظر میرسد که در سیاستخارجی حکمفرما است و در سیاست داخلی وی از همان آغاز سیاستهای تقریباً مشخصی بوده است. یکی از این سیاستها بازداشت و اخراج گسترده مهاجران بوده است. طی یک سال گذشته ترامپ حتی نیروهای گارد ملی این کشور را به بسیاری از ایالتها فرستاده و از آنها برای بازداشت و سرکوب مهاجران استفاده کرده است. دادههای تازه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نشان میدهد که در 9 ماه نخست دولت ترامپ، دهها هزار مهاجر بدون هیچگونه سابقه کیفری بازداشت شدهاند.
شبکه خبری«امبیسی» در اینباره گزارش داد طبق دادههای جدید منتشرشده از سوی اداره مهاجرت و گمرک ایالاتمتحده، در 9 ماه نخست دولت ترامپ حدود ۷۵هزار مهاجر از میان ۲۲۰هزار فرد بازداشتشده هیچگونه سابقه کیفری نداشتهاند. براساس این گزارش این آمار جدای از بازداشتهایی است که توسط نیروهای گشت مرزی ثبت میشود؛ نیروهایی که اخیراً عملیاتهای مهاجرتی گسترده و تهاجمی را در شهرهای مختلف آمریکا از جمله شیکاگو، لسآنجلس و شارلوت آغاز کردهاند. به نوشته وبسایت شبکه خبری«امبیسی» دولت آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف اصلی این عملیاتها، بازداشت جنایتکاران خطرناک از جمله «قاتلان، متجاوزان و اعضای باندهای تبهکار» است. اما انتشار دادههای جدید، پرسشهای جدی درباره نحوه اجرای این سیاستها و هدفگیری گسترده مهاجران فاقد سابقه کیفری ایجاد کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم در گزارشی از بازداشت و سرکوب گسترده مهاجران غیرقانونی در شهر نیواورلئان خبر داده و نوشته است: این عملیات که در دو روز نخست به بازداشت ۳۸ نفر منجر شد، در حالی انجام گرفت که کمتر از یکسوم بازداشتشدگان سابقه کیفری فراتر از تخلفات رانندگی داشتند، اما مقامات ادعا کرده بودند این طرح «مهاجران غیرقانونی با سوابق جنایی» را هدف گرفته است. به نوشته آسوشیتدپرس این عملیات با نام «کاتاهولا کرانچ» با هدف بازداشت ۵هزار نفر طی دو ماه آینده و با مشارکت چند صد مأمور فدرال در حال اجراست. با این حال، مقامات محلی میگویند تقریباً هیچ اطلاعاتی درباره هویت بازداشتشدگان یا دلایل دستگیری آنها دریافت نکردهاند. این وضعیت نگرانیهایی درباره شفافیت، تبعیض نژادی و نقض آزادی بیان را برانگیخته است. فعالان مدنی میگویند نظارت شدید بر اعتراضات قانونی و فعالان اجتماعی که تنها با «تلفنهمراه و سوت» به میدان آمدهاند، نشان میدهد این عملیات بهجای ارتقای امنیت، در حال ایجاد ترس و رعب در جامعه است.