روزنامه انگلیسی در گزارشی از وضعیت «اسفبار» ارتش اوکراین در خط‌مقدم جنگ خبر داده و نوشته است: سربازان خسته و ناامید، از ترس کشته‌شدن، هفته‌ها در زیرزمین پنهان می‌شوند.

جنگ اوکراین ناامیدانه از سوی کی‌یف ادامه دارد. مذاکرات آتش‌بس آن‌طور که ناتو می‌خواست پیش نرفته است و همه گزارش‌ها حاکی است روسیه و آمریکا بر سر پایان جنگ و اهدای دونباس اوکراین به روسیه توافق کرده‌اند! از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهند که، اتحادیه اروپا نیز واگذاری دارایی‌های مسدودشده روسیه به‌عنوان پشتوانه یک وام بلندمدت به اوکراین به بن‌بست خورده است. یکشنبه‌شب نیز ترامپ طی اظهاراتی به صراحت اعلام کرد که روسیه طرح وی را پذیرفته اما زلنسکی حتی این طرح نخوانده است و وی از این بابت ناراحت است. «ترامپ جونیور» پسر ترامپ نیز تهدید کرد که «اگر کی‌یف با روسیه به صلح نرسد، احتمال دارد پدرم کاملاً از حمایت از اوکراین عقب‌نشینی کند». با تداوم پیشروی‌های گسترده روسیه در امتداد خطوط‌مقدم جنگ و کمرنگ‌شدن امیدها به صلح سربازان خسته و فرسوده ارتش اوکراین نیز بیش از پیش آسیب‌پذیر شده‌اند. نشریه انگلیسی گاردین در گزارشی در همین ارتباط از وضعیت بسیار تأسفبار سربازان اوکراینی در خط‌مقدم جنگ خبر داده و نوشته است: «اوضاع برای سربازان ارتش اوکراین در مقطع کنونی سخت‌تر از هر زمان شده است؛ سربازانی که از یک‌سو در عرصه سیاسی دولت‌شان را تحت فشار برای پذیرش خواسته‌های روسیه در مذاکرات می‌بینند و از سوی دیگر در عرصه میدانی از فرط خستگی توان‌شان برای ادامه دادن به جنگ تحلیل رفته و در مواجهه با تداوم زنجیره‌ پیروزی‌های ارتش روسیه از خود سؤال می‌کنند کی جنگ تمام می‌شود و آیا انتخاب گزینه‌ای به جز ادامه دادن به جنگ برای آنها باقی مانده است؟»

7 هفته در زیرزمین!

روزنامه «گاردین» در این مطلب به شرح وضعیت

۲ نفر از این سربازان به نام‌های «بوهدان» و «ایوان» پرداخته است؛ سربازانی که ۶۲ روز در خط‌مقدم نبرد در غرب شهر «پوکروفسک» مستقر بوده‌اند. به گزارش ایسنا، گاردین می‌نویسد: «بوهدان و ایوان تقریباً در تمام مدت ۶۲ روز استقرارشان در خط‌مقدم غرب پوکروفسک در مخفیگاه بوده‌اند؛ مخفیگاه نخست آنها مغازه‌ای در روستا بود. این

۲ سرباز که به تیپ ۳۱ پیاده‌نظام ارتش اوکراین تعلق دارند مدتی بعد پس از یک درگیری مرگبار با سربازان روسی مجبور شدند تقریباً ۷ هفته را در یک زیرزمین کوچک پنهان شده و زنده بمانند. در این مدت غذا، آب، سیگار و سایر مایحتاج توسط یک پهپاد خودی به آنجا منتقل می‌شد؛ توالت آنها همان اتاق ۳ مترمربعی‌شان بود و نزدیک‌ترین هم‌خدمتی‌هایشان حدود ۲۰۰ متر با آنها فاصله داشتند. تنها امید آنها همان پنهان شدن در آن زیرزمین بود زیرا می‌دانستند اگر شناسایی شوند یک پهپاد روسی می‌تواند همه آنها را بکشد.»

به نوشته گاردین اواخر سپتامبر(شهریور) که این سربازان پیاده‌نظام اوکراینی عازم خط‌مقدم شدند، به نظر می‌رسید تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ حدوداً چهارساله پس از اجلاس رهبران آمریکا و روسیه در آلاسکا در بن‌بست قرار گرفته است. اما وقتی که این خدمه در پایان ماه نوامبر(آبان) از جنوب‌شرقی منطقه «دنیپروپتروسک» بازگشتند، طرح صلح جدید روسیه و آمریکا پدیدار شد؛ طرح صلحی که طبق آن، اوکراین تمام استان دونتسک، درست در شرق موقعیت سربازان را واگذار می‌کند؛ از نواحی تصرف‌شده توسط روسیه در جنگ چشم‌پوشی می‌کند و از پیوستن به ائتلاف ناتو به طور دائمی انصراف می‌دهد و تنها در این صورت مسکو حاضر به در نظر گرفتن صلح خواهد بود. این در واقع درخواستی برای «تسلیم» بود و اوکراین با آن مخالفت کرد. اما بعداً روسیه طرح اصلاح‌شده‌ را که با اعمال‌نظر اوکراین تهیه شد «غیرقابل قبول» خواند.

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: اوکراین به جنگ ادامه دهد، نیروهای پیاده‌نظامی مانند بوهدان ۴۱ساله که قبل از داوطلب‌شدن برای خدمت نظامی در سال ۲۰۲۲ عایق حرارتی نصب می‌کرد و ایوان، تعمیرکار ۴۵ساله که در ماه ژوئیه(تیر) به ارتش پیوست، باز مجبور خواهند شد جان خود را به خطر بیندازند و باز هم تا اطلاع ثانوی مقاومت کنند. بوهدان در حالی که دست‌ها و یونیفرمش خاک‌آلود است، می‌گوید: «البته هیچ‌کس نمی‌خواهد جنگ ادامه یابد، زیرا جان‌های زیادی فدا شدند و جنگ قربانیان زیادی گرفت. اما در عین حال ما نمی‌خواهیم تسلیم شویم و نمی‌خواهیم اراضی خود را واگذار کنیم زیرا نمی‌خواهیم آن فداکاری‌ها هدر بروند.»

همه مثل بوهدان و ایوان نیستند

این روزنامه انگلیسی می‌نویسد: اما تمام سربازان اوکراینی همچون بوهدان و ایوان روحیه جنگندگی خود را حفظ نکرده‌اند. یک روانشناس ارتش اوکراین گفت: سوای کشته‌ها و زخمی‌ها، بین سه تا پنج‌درصد کسانی که از ماموریت رزمی در خط‌مقدم بازمی‌گردند نیاز به معاینه یا درمان دارند. بوهدان و ایوان مدتی تحت‌نظر بودند تا اطمینان حاصل شود باز هم می‌توانند به جبهه اعزام شوند. به نوشته گاردین در ماه اکتبر(مهر) رکورد سربازان فراری از ارتش اوکراین شکسته شد و به رقم 21هزار و 602 نفر رسید. یکی از اصلی‌ترین معضلات کنونی ارتش اوکراین، کمبود نیروهای ذخیره است به این معنی که در زمینه تامین نیروهای ذخیره تازه‌نفس و آماده برای جایگزین‌شدن به جای نیروهای خسته و فرسوده، به مشکل و کمبود برخورده است. در این وضعیت مستقرشدن سربازان برای مدتی طولانی در خط‌مقدم بیش از هر زمان رایج شده است. ماه گذشته میلادی فاش شد که «سرهی تیشچنکو» یک پزشک بهیار تیپ سی‌ام، ۴۷۱ روز را در یک موقعیت جنگی در استان دونتسک سپری کرده است.

جنگ پهپادی

طبق این گزارش حضور گسترده پهپادها، تاکتیک‌های روسیه را اساساً تغییر داده است. آنها مدت‌هاست حملات زرهی که در سال ۲۰۲۳ رایج بودند را کنار گذاشته‌اند زیرا‌ تانک‌های زیادی از آنها از بین رفت. اما به جایش رو به کاوش مداوم مواضع پراکنده اوکراینی‌ها به منظور یافتن نقاط ضعف، یا پل‌های ضعیف‌تر که در نتیجه آن می‌توانند حملات اساسی‌تری را رقم بزنند، آورده‌اند؛ رویکردی که در شرق شهر «هولیایپول» در استان زاپوریژیا در جنوب‌غرب اوکراین در طی ماه گذشته میلادی برجسته بوده و باعث فتح نزدیک به ۶ مایل از اراضی شده است.