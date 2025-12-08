از سرگیری جنگ بین کامبوج و تایلند
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است در دور جدید درگیریها بین کامبوج و تایلند دستکم 5 تن کشته و 14 تن زخمی شدهاند.
در حالی که ترامپ طی هفتههای اخیر بارها مدعی شده است که به 8 جنگ در جهان طی یکسال گذشته پایان داده و یکی از این درگیریها جنگ بین تایلند و کامبوج بوده است گزارشها حاکی است که این ادعا پوشالی بوده و درگیریهای مرزی بین دو کشور دوباره از روز دوشنبه از سر گرفته شده است. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه در این درگیریها
به گفته مقامات دو طرف 4 غیرنظامی کامبوجی کشته و 10 تن نیز زخمی شدهاند از تایلند نیز یک نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدهاند.
ارتش تایلند مدعی شد که نیروهای مرزبانی کامبوج، ساعت ۵ صبح روز دوشنبه به وقت محلی مناطق مرزی را بمباران کردهاند. کامبوج، دیروز با رد این ادعا تیم ناظران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسهآن) را از دور جدید تنشها در مرز با تایلند مطلع و خواستار انجام تحقیقات کامل درباره این شرایط شد. وزارت دفاع کامبوج نیز اعلام کرد که همچنان به تمامی توافقهای پیشین برای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات مرزی براساس قوانین بینالمللی پایبند است و به همین دلیل به حملات جدید تایلند پاسخ نداده است. صبح دوشنبه، ارتش تایلند از حمله هوائی به مواضع ارتش کامبوج در مرز خبرداد. دو طرف، یکدیگر را به نقض آتشبس و شروع درگیری متهم کردهاند. روزنامه تایلندی «نیشن»، «آنوتین چانویرکول» نخستوزیر تایلند اعلام کرد هیچ مذاکرهای با کامبوج برای حلوفصل مسائل مرزی انجام نخواهد شد. وی گفت: پاسخ ما، اقدامات ماست که به طور شفاف نشان میدهد کامبوج نباید حاکمیت تایلند را تهدید کند. این مقام تایلندی تصریح کرد: از این پس هیچ مذاکرهای وجود نخواهد داشت. اگر کامبوج خواهان توقف درگیریهاست، باید مسیر تعیینشده از سوی تایلند را دنبال کند.