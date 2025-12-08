سوریه، یک سال پس از بشار اسد از تشدید بحرانهای طایفهای تا جولان اشغالگران
یکسال پس از بهقدرترساندن رژیم جولانی در سوریه از سوی ترکیه، آمریکا، رژیم صهیونیستی و... این کشور درگیر ملغمهای از بحرانهاست. از جولان اشغالگران صهیونیست و ترکیه در خاک این کشور تا درگیریهای خونین طایفهای و صدالبته بحرانهای اجتماعی و اقتصادی.
در شرایطی که رژیم آپارتاید اسرائیل همین دیروز هم مثل روزهای قبل با خیال راحتتر از همیشه در حال بلعیدن جنوب سوریه و بخشهای بیشتری از بلندیهای جولان است، «ابومحمد جولانی» و رژیم تازه تأسیس او ترجیح دادند بهجای هرگونه واکنش واقعی، نمایش قدرت داخلی راه بیندازند، نمایشی که تنها کارکردش مرعوبکردن مخالفان باقیمانده در داخل سوریه بود. صبحگاه دیروز(۱۷ آذر ۱۴۰۴) او با یونیفرم نظامی مشکی خود وارد مسجد اموی شد، نماز پیروزی(!) خواند و سپس در میدان اموی برای جمعیتی که با پرچمهای سهرنگ انقلاب صف کشیده بودند، از وحدت ملی و آینده درخشان سخن گفت. در همین حال، چتربازان و پاراگلایدرهای ارتش او بر فراز دمشق پرواز کردند و ستونهای زرهی در میدان اموی و خیابانهای اطراف رژه رفتند تا در یکسالگی سقوط دمشق جشن بگیرند. بدینترتیب این مراسم به صحنهای از «رژه ترس» تبدیل شد که یادآور ریشههای تروریستی گردانندگان آن بود؛ جایی که بهجای شادی واقعی، صدای غرش موتورهای پاراگلایدر تنها برای یادآوری این پیام بلند بود: «هر که سر بلند کند، همین نیروها بالای سرش ظاهر خواهند شد؛» البته به غیر از رژیم اسرائیل و دوستان!
گزارش الاخبار از یکسالگی انقلابِ تروریستی!
همزمان با جشنهای پراکنده حامیان هیئت تحریرالشام در سوریه به مناسبت گذشت یکسال از سقوط دمشق روزنامه «الاخبار» لبنان در یادداشتی در اینباره نوشت که پس از گذشت یکسال از سرکار آمدن «احمد الشرع»، نوعی دوگانگی در سخنان مقامهای دولت انتقالی دیده میشود؛ دوگانگی میان آنچه خطاب به خارج بیان میشود و آنچه به مسائل داخلی مربوط است، این در شرایطی است که هیچ گفتار جمعیِ آشتیجویانهای که بتواند روند متحد کردن اجزای پراکنده کشور را سرعت بخشد، وجود ندارد و تنشهای طایفهای و توجیه مستمر رخدادهای خونین در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد. جولانی که خود را رئیسجمهور موقت سوریه میخواند، همزمان با سالگرد سقوط و طی حضورش در «مجمع دوحه»، بر ادامه سیاستهای خود در داخل تأکید و اعلام کرد که مطابق اعلامیه قانون اساسی که دوره انتقالی را پنجساله تعیین کرده است، قدرت او برای چهار سال دیگر باقی خواهد ماند.
او در موضعی دیرهنگام و پس از تحقیرشدنهای پیدرپی از سوی صهیونیستها بالاخره این رژیم را «تروریست» توصیف کرد [تروریستها همسنخ خود را بهتر میشناسند!] و این پاسخی مستقیم به اظهارات پیشین مقامهای صهیونیستی بود که به گذشته او اشاره کرده و در قابلیت اعتماد به وی ابراز تردید کرده بودند. با نگاهی به اظهارات مقامهای دولت انتقالی، بهویژه جولانی، میتوان دو نوع گفتار را تشخیص داد؛ نخست گفتاری که خطاب به خارج است و دوم گفتاری که به داخل کشور مربوط میشود. تفاوتهای چشمگیری میان این دو سطح وجود دارد؛ در حالی که در سطح خارجی از ساختن دولت نهادگرا و فراگیر برای تمام سوریها سخن گفته میشود، بحرانهای مداوم در شمالشرق و جنوب کشور بهعنوان پیامد مستقیم مواضع «دیگران»؛ از جمله «نیروهای دموکراتیک سوریه»(قسد)، دروزیها در سویداء» و اسرائیل، معرفی میشود.
توجیه خونریزیها!
جولانی همچنین در چارچوب توجیه رخدادهای خونین در سویداء طی ماه ژوئیه(مرداد) و در منطقه ساحل سوریه طی مارس(اسفند)، اشاره کرد که دولت کمیتههای حقیقتیاب تشکیل داده، هیئتهای بینالمللی را پذیرفته و دادگاههایی ایجاد کرده و عاملان این جنایات محاکمه شدهاند. او افزود: «اینها پدیدههای منفی هستند، اما با وجود شدتشان، محدود بودند. ما آنها را توجیه نمیکنیم، بلکه عاملانشان را با شدت مجازات میکنیم.» به گزارش «ایسنا» به نقل از این نشریه لبنانی، با این حال، اقدامات این کمیتهها و نتایج تحقیقاتشان، چه درباره ماهیت تحقیقات و چه درباره روایت رسمی برای توجیه این رخدادها که بیش از سه هزار قربانی برجای گذاشت، با انتقادات گستردهای روبهرو شدند. در واقع، چنین رویکردی از سوی دولت انتقالی، به طور قابلتوجهی روند تحرکات رژیم صهیونیستی را در جنوب سوریه تسهیل کرده است؛ طوری که تلآویو در پی ترسیم نقشه نفوذ تازهای است و تلاش میکند تا بخشی از این طرح را از طریق اشغال و بخش دیگر را از طریق حمایت از ایجاد مدیریت خودگردان در سویداء پیش ببرد.
افزایش تحرکات نظامی ترکیه
در شرایطی که «الشرقالاوسط» مینویسد که جنوب سوریه از روز نخست سقوط دمشق شاهد کودتای رژیم اسرائیل علیه توافق سال ۱۹۷۸ بوده که در طول پنج دهه چارچوب قانونی و امنیتی برای کنترل مرزها در ارتفاعات اشغالی جولان سوریه بوده است، این فقط رژیم اسرائیل نیست که خاک سوریه را، در سایه انفعال و خیانت جولانی، تبدیل به میدان جولان خود کرده است! به گزارش خبرگزاری «صداوسیما»، روزنامه «قرار» چاپ ترکیه در پایگاه اینترنتی خود ضمن انتشار تصاویری از این خبر نوشت که براساس خبرهای منتشره کاروانهای ارتش ترکیه از سه مسیر عفرین، رأسالعین(کوبانی) و شمال حلب وارد خاک سوریه شده و به سوی منبج در حال پیشروی هستند. گفته میشود نیروهای ارتش سوریه نیز در حال تقویت یگانهای پهپادی و توپخانهای خود در دیرالزور هستند، جایی که محل تجمع نیروهای مسلح کُرد است. پیشتر دولت ترکیه به کردهای شمال سوریه تا ابتدای ژانویه(دیماه) برای ادغام در دولت احمد شرع فرصت داده است. ترکیه هشدار داده پس از پایان این ضربالاجل با کمک ارتش سوریه به مناطق شمالی این کشور حمله نظامی خواهد کرد.
گفتنی است، جولانی از زمانی که خود را رئیس موقت سوریه خوانده تأکید دارد که اولویتهای دولت وی اصلاح روابط سوریه با کشورهای عربی و غربی برای خروج آن از انزوا و لغو تحریمها علیه این کشور است. جولانی پیامهای غیرمستقیم مکرری را برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده است مبنی بر اینکه سوریه جدید خواهان ورود به هیچ جنگی نیست. اما باید توجه داشت که کارنامه عملی رژیم در یکسال اخیر نشان میدهد که او هر کاری کرده یا نکرده، یک چیز قطعی است و آن اینکه خاک سوریه را در عمل تقدیم بیگانگان کرده است.
و بدینترتیب سوریه، یکسال پس از رفتن بشار اسد و با شعار «سوریه آزاد»! تبدیل به ویرانهای شده است که از بحرانهای اجتماعی و جنگهای طایفهای تا بحرانهای امنیتی و اقتصادی آن را احاطه کرده و تبدیل به حیاط خلوت اشغالگران شده است.