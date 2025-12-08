گزارش 14 صفحهای سازمان ملل درباره تبعیض نژادی ساختارمند در نیوزیلند
کمیتهای در سازمان ملل متحد نگرانیهایی را در مورد سیاستهای تبعیضآمیزِ دولت نیوزیلند از جمله حذف اداره بهداشت مائوریها و کاهش بودجه برای خدمات بومیان ابراز کرد.
یک کمیته سازمان ملل متحد در انتقادیترین بررسی خود از سابقه تبعیض نژادی نیوزیلند، هشدار داده است که این کشور در معرض
خطر جدی تضعیف حقوق مائوریها و تشدید نابرابریها برای این جمعیت
بومی قرار دارد. کمیته کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض نژادی سازمان ملل موسوم به (CERD) به عنوان بخشی از چرخه بررسی هشتساله خود برای امضاکنندگان کنوانسیون، سابقه نیوزیلند را بررسی کرد. به گزارش «شفقنا» به نقل از «گاردین»، گزارش ۱۴ صفحهای
این کمیته نگرانیهایی را در مورد سیاستهای دولت که بر مائوریها تأثیر میگذارد، از جمله انحلال اداره بهداشت مائوری، کاهش بودجه عمومی برای خدمات مائوری و به حداقل رساندن نقش پیمان ویتانگی در مدارس و ترتیبات حکومتی ابراز کرد. ویتانگی سند کشوری است که در حفظ حقوق مائوریها نقش مهمی دارد.