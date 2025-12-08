مازاد تجاری چین برای نخستین بار از یک تریلیون دلار گذشت

علی‌رغم تعرفه‌های سنگین «دونالد ترامپ» بر کالاهای چینی، مازاد تجاری چین برای اولین‌بار از مرز یک‌تریلیون دلار عبور کرد.

به گزارش «مهر» به نقل از «نیویورک‌تایمز»، مازاد تجاری چین در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ برای اولین‌بار از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرد و رکوردی بی‌سابقه در تاریخ جهان ثبت کرد. براساس گزارش اداره گمرک چین، این رقم معادل ۱.۰۸تریلیون دلار بوده است که ۲۱.۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. با وجود کاهش صادرات چین به آمریکا در پی تعرفه‌های سنگین دولت «دونالد ترامپ»، پکن همچنان صادرات خود به بازارهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا، آسیای جنوب‌شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین را می‌دهد. خودرو، پنل‌های خورشیدی و محصولات الکترونیکی از جمله کالاهای پرطرفدار صادراتی چین هستند که رقبا در کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تحت فشار قرار داده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تقویت مصرف داخلی چین و تعدیل مازاد تجاری برای تضمین رشد پایدار تأکید دارند.