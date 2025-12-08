فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)

در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید مهدی ربانی معاون سابق عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر بی‌اساس بودن شایعات فضای مجازی درباره حمله دشمن، گفت: ملت ایران به شایعات حمله دشمن توجه نکنند؛ نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند، جای نگرانی نیست.

سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید مهدی ربانی، معاون سابق عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رشادت‌ها و پایمردی‌های این شهید والامقام در میادین نبرد حق علیه باطل اظهار داشت: هر زمانی می‌رفتم پیش شهید بزرگوار از خوشرویی و نشاط ایشان روحیه می‌گرفتم، روحیه خاص، خلوص و صداقت همیشگی این شهید والامقام نشان‌دهنده ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند

بود.

شهید ربانی عاشق شهادت بود

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر اینکه خداوند شهادت را برای انسان‌های خاص و بصیر رقم خواهد زد، گفت: شهید ربانی عاشق شهادت و ائمه اطهار علیهم‌السلام بود و برای ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل خود مراسم برگزار می‌کرد که مورد توجه خیل عظیمی از عزاداران اهل بیت‌(ع) قرار می‌گرفت.

به گزارش دفاع‌پرس، وی درباره شایعات فضای مجازی پیرامون احتمال حمله رژیم صهیونی به ایران تأکید کرد: ملت عزیز ایران به شایعات توجه نکنند؛ جای نگرانی نیست، نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند.

شهید ربانی دو هفته قبل از شهادت گفت شهادتم نزدیک است، برایم دعا کنید

در ادامه این دیدار،‌ هادی ربانی فرزند شهید ربانی نیز طی سخنانی گفت: دو هفته پیش از حمله رژیم صهیونی، پدرم در اصفهان دست و پای مادربزرگم را می‌بوسید و می‌گفت شهادتم نزدیک است، برایم دعا کنید.

وی خطاب به فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) افزود: سردار، خداوند به شما توفیق دهد تا همراه همرزمانتان از کشور دفاع کنید؛ امروز مسئولیت سنگینی در دفاع از ایران عزیز برعهده ‌دارید.