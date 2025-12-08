برگزاری رویداد فرصتهای شغلی دانشبنیان در اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
۱۷ شرکت دانشبنیان، میزبان توانمندسازی شغلی مددجویان کمیته امداد استان اصفهان بودند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان، برگزاری رویداد «فرصتهای شغلی دانشبنیان و فناورانه» را گامی مؤثر در اتصال مددجویان تحت حمایت به مشاغل پایدار و فناورانه دانست و گفت: این رویداد با حضور ۲۸۰ نفر از مددجویان و ۱۷ شرکت دانشبنیان، با هدف تسهیل فرآیند استخدام، معرفی مشاغل نوین و آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار در دانشگاه اصفهان برگزار شد. احمد رضایی با بیان اینکه در این رویداد، بیش از ۱۵۰ فرصت شغلی در حوزههای فناورانه، دانشبنیان و نوآورانه به شرکتکنندگان معرفی شد، ادامه داد: این برنامه با رویکرد توانمندسازی مددجویان طراحی و تلاش شد، نیازهای واقعی بازار کار دانشبنیان به طور مستقیم از سوی شرکتها به شرکتکنندگان منتقل شود.