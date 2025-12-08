فارسی | العربي | English
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت شایعه استعفای برخی از وزرا را تکذیب کرد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، گفت: شایعات مربوط به توافق میان قوای مجریه و مقننه درباره استعفای برخی از وزرا، به‌جای استیضاح، تکذیب می‌شود.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت دوشنبه (17آذر) درباره برخی شایعات منتشر شده پیرامون توافق میان رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی درمورد استعفای برخی از وزرا به‌جای استیضاح آنان، گفت: چنین موضوعاتی عمدتا فقط در فضای مجازی طرح می‌شود و محلی از واقعیت ندارد.
وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود آقایان پزشکیان و قالیباف با یکدیگر توافق کرده‌اند و بناست بزودی برخی از وزرا استعفا دهند، صحت ندارد و من نمی‌دانم چرا بعضی افراد تلاش می‌کنند تا با طرح چنین شایعاتی روند خدمت‌رسانی دستگاه‌های دولتی را مختل کنند.
حضرتی همچنین تشریح کرد: البته که چنین مواردی در عمل تأثیری در عملکرد دستگاه‌ها ندارد و تمام وزارتخانه‌ها با تمام توان در راستای اجرای دستورات دولت و اهداف برنامه هفتم توسعه در تلاش هستند.
به گزارش ایرنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه در جلسات مشترک سران قوا و نظایر آن، موضوعات روز کشور مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نیز درخواست داریم که اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند و به شایعاتی که تحت عناوینی مانند مقام آگاه، مقام مطلع و شنیده‌ها و... منتشر می‌شود، توجه نکنند.

