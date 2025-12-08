نیکزاد: باید به سمت جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت برویم
علی نیکزاد، نایبرئیسمجلس شورای اسلامی در جشن روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت واحد اردبیل یادآور شد: سال ۱۳۳۲ کودتایی در کشور به دست آمریکا انجام گرفت که به سقوط دولت ملی مصدق منجر شد و چند ماه پس از آن، ریچارد نیکسون معاون رئیسجمهور وقت آمریکا میخواست به دانشگاه تهران بیاید تا با غرور اعلام کند که توانستند شاه و دیکتاتوری را به ایران بازگردانند.
وی افزود: ۱۶ آذر آن سال اما وجدان بیدار، آزادیخواه و استقلالطلب دانشجویان واقعهای رقم زد که پیشتر رخ نداده بود و در جریان تظاهرات سه دانشجوی بزرگ و با شرافت به شهادت رسیدند و آن حرکت تبدیل به نهضتی شد برای ۱۶ آذر که بعدها با عنوان روز دانشجو نامگذاری شد و آمریکا را در دنیا رسوا کرد؛ از همین رو میگویند که دانشجو باید مستقل، پویا و نقاد باشد و مسئولان صادقانه، متواضعانه و فروتنانه مقابل دانشگاه سر فرود میآورند.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس با اشاره به اینکه راه نجات کشور از دانشگاه میگذرد و دانشگاه مبداء همه تحولات است، گفت: دانشجویان و دانشگاهیان باید پرسشگر، هوشمند و سازنده جامعه باشند، زیرا دانشگاه سنگر علم متعهد است و دانشجویان به مثابه موذن جامعه هستند و اگر موذن بخوابد، نماز جامعه قضا خواهد شد.
نیکزاد همچنین مشکلهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: دانشجویان باید پرسشگر و دانشگاهها محور تحولهای جامعه باشند.
وی در پاسخ به پرسش دانشجویان در زمینه دستاوردهای سفر رئیسجمهور، اشتغال و مسکن جوانان نیز گفت: پنج کارگروه در جریان سفر رئیسجمهور به اردبیل تشکیل شد که البته مقدمات آن از سه ماه قبل فراهم شده بود و در نهایت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی، افزون بر ۱۹۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغالزایی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال نیز برای سرمایهگذاری و در مجموع ۸۵۰ هزار میلیارد ریال مصوب شد.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس افزود: هر شخصی بخواهد در استان اردبیل سرمایهگذاری کند، زمین و تسهیلات مربوطه فراهم است.
به گزارش ایرنا، نیکزاد بیان داشت: در حال حاضر ۹۰ درصد درآمدهای دولت از محلهای مختلف صرف هزینههای جاری میشود و با توجه به لزوم کاهش کارکنان دولت در پایان برنامه هفتم، باید به سمت جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت برویم.