جزئیات تازه از هرجومرج در فرودگاه لندن
پلیس انگلیس در گزارشی تازه اعلام کرد انتشار گاز سمی در فرودگاه هیتروی لندن ناشی از استفاده از اسپری فلفل برای دزدی چمدان یک خانم در این فرودگاه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پلیس انگلیس در تازهترین بهروزرسانی درباره علت مصدومیت ۲۱ نفر از جمله چند کودک در فروگاه هیتروی لندن و بروز هرجومرج ناشی از این حمله که به لغو و تاخیر دهها پرواز و سرگردانی هزاران مسافر انجامید، اعلام کرد: یک دختر سهساله در میان کسانی است که پس از استفاده از اسپری فلفل در سرقت از فرودگاه هیترو در حال درمان است.
پلیس پایتخت انگلیس (متروپولیتن) اعلام کرد که مادهای که منجر به مصدومیت افراد شد، زمانی پاشیده شده است که گروهی متشکل از چهار مرد روز یکشنبه هنگام سرقت چمدان یک زن در آسانسور پارکینگ فرودگاه هیترو از آن استفاده کردند.
به گفته پلیس، افرادی که در مجاورت محل بودند تحت تأثیر اسپری قرار گرفتند و ۲۱ نفر به دلیل مصدومیت تحت درمان قرار گرفتند، از جمله پنج نفر که به بیمارستان منتقل شدند.
پلیس میگوید یک مرد ۳۱ساله را به ظن حمله و این سرقت دستگیر کرده و در جستوجوی دیگر عوامل این سرقت است.
به گفته پلیس متروپولیتن، این ماجرا موردی نبوده که به عنوان تروریسم تلقی شود، اما سبب اختلال گسترده در فعالیت فرودگاه شده است. پلیس میگوید محدودیتهای پلیسی ناشی از این سرقت برداشته شده است، اما کارشناسان میگویند پیامدهای محدودیتهای ترددی که پلیس وضع کرده تا ساعتها و شاید چندین روز مسافران را درگیر پیامدهای آن کند، زیرا پرواز برخی از مسافران لغو شده و در شرایط اوج سفرها در آستانه سال نو میلادی مشکلات جدی برای یافتن پروازهای جایگزین دستکم با قیمت قبل برای آنان ایجاد شده است.