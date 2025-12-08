شمار تلفات سیل و رانش زمین در سراسر آسیا تا روز یکشنبه از مرز

هزار و 700 نفر گذشت و صدها نفر همچنان مفقود هستند.

به گزارش ایسنا، سیل، رانش زمین، طوفان و گردبادهای بی‌سابقه، ویرانی‌های گسترده‌ای را در سراسر مالزی، سریلانکا، هند و تایلند به بار آورده است و اندونزی بیشترین آسیب را از این حوادث دیده است.

آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی اعلام کرد که سیل و رانش زمین تنها در جزیره «سوماترا» منجر به کشته‌شدن ۹۱۶ نفر، مفقود شدن ۲۷۴ نفر و زخمی شدن حدود ۴۲۰۰ نفر شده است و عملیات نجات در حال انجام است.

بیش از ۳.۲میلیون نفر تحت تأثیر سیل و رانش زمین ویرانگر قرار گرفته‌اند، در حالی که بیش از یک‌میلیون نفر از ساکنان آواره به مناطق امن منتقل شده‌اند.

«پرابووو سوبیانتو»، رئیس‌جمهور اندونزی گفت که این کشور قصد دارد در سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۰ بالگرد برای دفاع و آمادگی در برابر بلایای طبیعی خریداری کند.

به گزارش آناتولی، او بار دیگر بر تعهد دولت برای بسیج تمام منابع موجود از جمله هواپیماهای حمل‌ونقل نظامی، برای اطمینان از واکنش سریع در برابر بلایای طبیعی در سراسر کشور تأکید کرد.

همچنین در سریلانکا، طبق اعلام مرکز مدیریت بحران، تعداد کشته‌شدگان طوفان موسوم به «دیتوا» به ۶۱۸ نفر افزایش یافته است و ۲۰۹ نفر از زمان وقوع طوفان در ۱۷ نوامبر همچنان مفقود هستند.

سازمان ملل متحد نیز روز جمعه اعلام کرد که حداقل ۱۸۵ نفر در جنوب تایلند جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که ۳۶۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند. همچنین چهار مورد مرگ در هند و سه مورد در مالزی به دلیل شرایط نامساعد جوی گزارش شده است.