رئیس پلیس راهور فراجا با رد شایعات مطرح‌شده درباره علت تصادف خانواده معاون رئیس‌جمهور گفت: خواب‌آلودگی راننده علت اصلی تصادف بود.

به گزارش ایرنا، سردار تیمور حسینی روز دوشنبه، حواشی مطرح‌شده درباره تصادف خانواده معاون رئیس‌جمهور را غیرکارشناسی و شایعه دانست و اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، کارشناسان پلیس راه در محل حاضر شده و بررسی‌های تخصصی خود را آغاز کردند، نظر کارشناسی پلیس، براساس آثار، علائم، شواهد و قرائن فنی موجود در صحنه تصادف اعلام شده و این بررسی‌ها با دقت کامل انجام گرفته است.

حسینی افزود: با توجه به اهمیت و شدت سانحه، علاوه ‌بر کارشناسی اولیه، تیم‌های کارشناسی تکمیلی نیز به صحنه اعزام شدند و تمامی آثار فنی مورد بازبینی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد خودرو بدون بروز هیچ‌گونه آثار انعکاسی یا علائم واکنش لحظه‌ای راننده، دچار حادثه شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که راننده در لحظه خطر اقدام به عکس‌العمل آنی کند، معمولاً رد لاستیک و تغییر زاویه حرکت خودرو بر سطح آسفالت مشاهده می‌شود، اما در این حادثه هیچ‌گونه آثار انعکاسی در محل وجود نداشت. این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد راننده تا زمان برخورد، کنترلی بر وسیله نقلیه نداشته است که علت اصلی آن خستگی و خواب‌آلودگی بوده است.

رئیس پلیس راهور با اشاره به موضوع ترکیدگی لاستیک گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ترکیدگی لاستیک پس از برخورد و در اثر شدت ضربه رخ داده و پیش از تصادف هیچ‌گونه نقص فنی از این بابت وجود نداشته است.

حسینی درباره شایعات مربوط به دخالت خودروی دیگر نیز بیان داشت: حتی اگر فرض شود عاملی بیرونی باعث انحراف خودرو شده باشد، صرفاً عنوان علت تصادف تغییر می‌کند و در اصل وقوع حادثه تفاوتی ایجاد نمی‌شود، چرا که در نهایت خودرو از کنترل راننده خارج شده است و عامل دیگری در بروز این سانحه دخالت نداشته است.