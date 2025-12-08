برگزاری انتخابات تناسبی شورای شهر نیازمند رفع ایرادات است
رئیس شورای عالی استانها گفت: انتخابات تناسبی در شورای شهر تهران برای بار اول برگزار میشود و یکسری ایراداتِ نیازمند اصلاح دارد و ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.
به گزارش کیهان، موسیالرضا حاجیبگلو در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره وضعیت حریم تهران اظهار داشت: درباره حریم تهران در قانون آمده است که باید مناطقی که تحت مدیریت دولت است را کم کنیم، ضمن اینکه رئیسجمهور نیز اعلام کرده است باید دولت کوچک شود و شهرداری در این راستا گام برداشته است. بنابراین باید تعاملی صورت بگیرد که اختلافات رفع شده و منافع موضوع برای مردم تمام شود. در این راستا مجلس نیز طرحی دارد که میتواند مشکل را مرتفع کند.
طرح برقیسازی 4 میلیون موتورسیکلت
حاجیبگلو در مورد وضعیت اجرای قانون هوای پاک در شهرهای مختلف کشور اظهار داشت: قانون هوای پاک برعهده ۲۳ دستگاه است، با این حال این قانون اجرا نشده و وضعیت هوای کلانشهرها گویای همهچیز است. وقتی ما اعلام میکنیم خودروها، سوخت خودروها، کارخانههای اطراف شهرها، وزارت راه و سایر وزارتخانهها مشکل دارند و کاری انجام نمیدهند، نتیجهاش همین است که در کلانشهرها مشاهده میکنیم. اکنون هوشمندسازی برقی نیز بهدرستی انجام نشده است، چهار میلیون موتورسیکلت داریم که باید تاکنون روند برقیسازی آنها انجام میشد؛ با این حال ما قانونی را دنبال میکنیم که حتماً موتورسیکلتها در شهرها برقی شوند و این طرح تکلیفی را برعهده شوراهای شهرهای کشور میگذارد.
فساد برخی اعضای شوراها به دلیل عدم آگاهی از قانون است
وی درباره وضعیت کشف فساد در برخی شوراهای شهر و روستاهای کشور گفت: در مورد فساد شوراها واقعا وضعیت بهگونهای نیست که در افکار عمومی وجود دارد. در کشور 126 هزار عضو شورا داریم که در دوره فعلی فقط ۹۸ عضو، سلب عضویت شدند که ۸ دهم درصد کل اعضا هستند، البته دلیل بسیاری از این تخلفات، عدم آگاهی اعضای شورا با قوانین بوده است. بنابراین حتی یک مورد تخلف هم زیاد است و باید به استانهای مختلف آموزشهای بیشتری ارائه شود که افراد با قوانین آشنا و تعداد تخلفات در شوراها به صفر برسد.
انتخابات تناسبی نیازمند اصلاح است
رئیس شورای عالی استانها همچنین در حاشیه این نشست، در گفتوگو با کیهان درباره برگزاری انتخابات تناسبی شورای اسلامی شهر تهران برای اولینبار، اظهار داشت: این انتخابات برای بار اول برگزار میشود و یکسری ایراداتِ نیازمند اصلاح دارد و ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند، با این حال اگر در آینده ساماندهی و شرایطی را ایجاد کنیم که تمام احزاب سیاسی در کشورمان به دو جبهه تقسیم شوند و زیرنظر همین دو قرار بگیرند، بهنظر میتواند مفید واقع شده و در مشارکت مردم در انتخابات کلانشهرهایی مثل تهران و مشهد در آینده تاثیر مثبت داشته باشد.