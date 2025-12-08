افزایش ظرفیت اسکان بیخانمانها در مددسراهای سیار و ثابت تهران
معاون حمایتهای اجتماعی سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از آمادهباش کامل برای اسکان افراد بیخانمان و کارتنخواب همزمان با کاهش دما در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روحالله حدادی با اشاره به اینکه خدماترسانی به افراد آسیبدیده اجتماعی از جمله کارتنخوابها و بیخانمانها به صورت دائم در مددسراهای ثابت در جریان است، اظهار داشت: همزمان با کاهش دما و مراجعه بیشتر این آسیبدیدگان اجتماعی برای داشتن سرپناهی گرم، ظرفیت مددسراهای ثابت افزایش پیدا کرده و ۱۵ مددسرا بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمت به این عزیزان هستند.
حدادی افزود: به طور تقریبی ۲۲ واحد گشت فوریتهای اجتماعی حامیشهر به صورت شبانهروزی همراه با مددکار و عامل انتظامی فعالیت میکنند که با کاهش بیشتر دما، این گشتهای ون به تعداد ۳۴ واحد افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه ۱۶ اتوبوس خارج از چرخه خدمت اتوبوسرانی توسط سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی به صورت کامل اورهال و بازسازی شده است، ادامه داد: این اتوبوسها در میادین اصلی شهر با نام اتوبوس پناه گرم مستقر میشوند تا افرادی که به هر دلیل تمایلی به مراجعه به مددسراها ندارند، از این خدمات بهرهمند شوند. این اتوبوسها به بخاریهای ویژه نیز مجهز شدهاند.
معاون حمایتهای اجتماعی با بیان اینکه تمامی مناطق ۲۲گانه در آمادهباش کامل به سر میبرند، افزود: ساختار جدید نظارت بر عملکرد و فعالیتهای گشتهای فوریتهای اجتماعی حامی شهر و مراکز خدمات اجتماعی در نظر گرفته شده و نحوه خدمات رسانی آنها به آسیبدیدگان اجتماعی با دقت رصد میشود.
حدادی گفت: شهروندان تهرانی میتوانند در صورت مشاهده افراد بیخانمان و کارتنخواب مراتب را به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران اطلاع دهند تا گشتهای فوریتهای اجتماعی حامیشهر بلافاصله به محل اعزام شده و نسبت به انتقال افراد آسیبدیده به مددسراها اقدام کنند.