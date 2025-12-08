توصیه به نفع اسرائیل در پوشش زیست محیطی!
در پی اظهارات خلاف واقع و
ضد امنیت ملی کشور مشاور رئیس اسبق سازمان حفاظت محیطزیست در مصاحبه با یک پایگاه خبری، علیه این فرد اعلام جرم شد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار برخی اخبار خلاف واقع فضای مجازی علیه مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و مدیرمسئول یک پایگاه خبری که اقدام به انتشار این خبر کرده بود اعلام جرم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اخیراً «اسماعیل کهرم»، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در دولت یازدهم در گفتوگو با پایگاه خبری جماران ادعا کرده بود که «هر موشکی که ساخته میشود
۲ میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک میتوان مازوتها را استاندارد کرد.»
وی همچنین گفته بود که «اگر مازوت را در آب بریزید تمام موجودات از میکروبها گرفته تا نهنگها مسموم میشوند، اگر در خاک بریزید سفره آب زیرزمینی مسموم میشود و دیگر به درد کشاورزی و شستوشوی و آب مصرفی نمیخورد و اگر در هوا بسوزانید دقت بفرمایید که صددرصد سرطانزا است.»
به گزارش کیهان، توصیه به ظاهر کارشناسی مشاور سابق «معصومه ابتکار» درخصوص اینکه بهجای هزینه ساخت 10 موشک میتوان مازوتها را استاندارد کرد در حالی است که این توصیه به ظاهر زیستمحیطی، بازی با امنیت ملی و بیشتر مطلوب اسرائیل است.
کاش این مشاور سابق با خود فکر میکرد اگر قدرت موشکی ایران و توان بازدارندگی نظامی کشور نبود که دشمن را در جنگ اخیر مجبور به التماس آتسبس کرد، اسرائیل به محیطزیست و جان و مال مردم و زیرساختهای کشور رحم میکرد؟
بهتر است این مشاور سابق از دورانی که در سازمان محیطزیست حاضر بود و به خانم ابتکار مشاوره میداد سخن بگوید که ماحصل جلسات کارشناسی آن دوران که برخی از آنها با سوت بلبلیزدن همین آقا مزین بود! چقدر بار آلودگی را از دوش مردم برداشت؟
اگر هم قرار به صرفهجویی در جایی برای کمک به رفع آلودگیها باشد، باید به سراغ ریختوپاشها و هزینههای غیرضروری در بخشهای مختلف رفت و مثلاً این مشاور سابق بهجای تکرار حرفهای خوشایند اسرائیل و خوراکدهی به رسانههای معاند، به مسئولان فعلی محیطزیست پیشنهاد دهد بهجای درخواست هزینههای چند دهمیلیاردی برای سفر خارجی برزیل، بودجههای موجود را به سمت اصلاح مشکلات زیستمحیطی سوق دهند.