آغاز محاکمه متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب کرج

رئیس کل دادگستری استان البرز از آغاز رسیدگی به پرونده یک متهم جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در کرج خبر داد که ضمن سفر به سرزمین‌های اشغالی با مأموران موساد دیدار‌های متعددی داشته است.

به گزارش خبرگزاری میزان، حسین فاضلی هریکندی با اعلام آغاز رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب کرج گفت: متهم پرونده که ایرانی دوتابعیتی و مقیم یکی از کشور‌های اروپایی بوده است؛ در روز چهارم جنگ ۱۲روزه توسط اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه براساس تحقیقات انجام‌شده و اسناد موجود در پرونده؛ متهم با ماموران موساد ملاقات‌های متعددی داشته و در سرزمین‌های اشغالی هم آموزش دیده است، افزود: متهم پس از دوسال ارتباط و آموزش از سوی افسران موساد در پایتخت‌های چندین کشور اروپایی و سرزمین‌های اشغالی؛ حدود یک ماه قبل از جنگ ۱۲روزه از طریق مرز هوائی به منظور انجام ماموریت وارد کشور شد و بهنگام بازداشت و نیز در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف گردید.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آغاز شده است، درخصوص اتهامات متهم براساس کیفرخواست صادره ادامه داد: پرونده وی با عنوان اتهامی «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» رسیدگی خواهد شد.