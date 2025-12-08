# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
پیامِ سلام نظامی دانشجوها
علی ستوده: «سلامِ نظامیِ امروزِ دانشجوها فقط یک احترام نبود؛ اعلام حضور نسلی بود که نشون میده ایستادن را بلد است. نسلی که نه عقب مینشیند، نه هویت و خاکش را دستکم میگیرد. صدای امروز دانشگاه این بود: ما بیداریم، استواریم و هیچکس توان شکست ما را را ندارد.»
رئیسجمهور خستگیناپذیر
علی بهادری جهرمی با زنده کردن یاد شهید جمهور آیتالله رئیسی، نوشت: «روز دانشجو ۱۴۰۲ دانشجویان تعطیل بودند، اما او نه! به احترام دانشجویان ۱۵ آذر برای روز دانشجو به دانشگاه رفت. ۱۶ آذر هم در مسکو بود؛ هفدهم که به تهران رسید زمان استراحت نبود؛ از همان فرودگاه به کرج رفت. شهید رئیسی خستگیناپذیر بود، شب و روز نمیشناخت و خود را وقف مردم کرده بود...»
راه تحمل مصیبتهای سخت
مالک شریعتی: «امروز که برای بررسی اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به جلسه کمیسیون اجتماعی دولت رفته بودم. آقای سقاب اصفهانی آمده بود و اول صحبتش گفت ما مشهدیها ارتباط خاصی با زیارت امینالله داریم و خواند: اللهم فَاجعل نَفسی مُطمئنَّةً بِقَدرِك راضيَةً بقَضائك».
سوریه آزاد!
بازرگان با اشاره به وضعیت مبهم حاکمیت فعلی سوریه نوشت: «بشار اسد بره سوریه آزاد میشه؛ با ترامپ دیدار کنه سوریه آزاد میشه؛ اسرائیل رو به رسمیت بشناسه سوریه آزاد میشه؛ بلندیهای جولان رو به نتانیاهو ببخشه سوریه آزاد میشه...»
صدای حقیقت خاموششدنی نیست
پدرام پاکآئین: «رژیم صهیونیستی، خبرنگار تسنیم را بدون هیچ اتهام مشخصی تحت فشار و بازجوییهای غیرقانونی قرار داده است. این اقدام غیرانسانی نشان میدهد جریانسازی موفق رسانهای ما هزینهای سنگین برای اشغالگران داشته است؛ اما این رفتارهای ظالمانه هرگز نخواهد توانست حقیقت را متوقف کند.»
تصویر تلخ
سیدنظامالدین موسوی: «در شرایطی که ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد؛ حقیقتاً نقد رئیسجمهور نه منزلتی دارد و نه حس خوشایندی. اما آقای پزشکیان عزیز! این نمیشود و نداریم و نمیتوانیم که این روزها ورد زبان شماست، در کنار دلار ۱۲۴هزار تومانی و سکه ۱۳۲میلیونی، فقط تصویر تلخ «بیدولتی» را بر مغز ملت آوار میکند!»