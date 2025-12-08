اوسمار: ایران و برزیل از گروه‌شان در جام جهانی صعود می‌کنند

سرمربی برزیلی تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد، تیم ملی کشورش و ایران راحت از گروه خود در جام جهانی 2026 صعود خواهند کرد. اوسمار در تازه‌ترین صحبت‌هایش اظهار داشت: درباره قرعه‌کشی جام جهانی و نظر او درباره قرعه ایران و برزیل در این مسابقات تصریح کرد: من زمانی که قرعه‌کشی را می‌دیدم، یادم رفته بود که جام جهانی 48 تیمی شده است تا اینکه دیدم گروه‌ها و صعود راحت شده است! به نظرم هم برای ایران و هم برزیل راحت می‌توانند صعود کنند.

ابهام درباره وضعیت ورزشگاه یادگار امام(ره) برای میزبانی تراکتور

تراکتور در دو هفته آینده، دو دیدار بسیار حساس مقابل پرسپولیس در جام حذفی و الدحیل قطر در لیگ نخبگان آسیا خواهد داشت، مسابقاتی که قرار بود با بهبود شرایط چمن ورزشگاه یادگار امام(ره)تبریز، در این استادیوم برگزار شود، اما ظاهراً ابهاماتی در این خصوص به وجود آمده است. مدیران باشگاه تراکتور و اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی به همراه کارشناسان بازدیدی از چمن ورزشگاه یادگار امام(ره)داشتند که طی آن مشخص شد وضعیت چمن این ورزشگاه نسبت به چند وقت گذشته، شرایط بسیار بهتری پیدا کرده است. در این بازدید اما مدیران ورزشگاه و اداره کل ورزش و جوانان تبریز تأکید کرده‌اند که برای جلوگیری از تکرار اشتباه دوره گذشته، نباید برای بازی روی چمن جدید ورزشگاه عجله کرد و این زمین حداقل به یک ماه زمان برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل نیاز دارد، موضوعی که باعث شده است تا نگرانی‌هایی بابت میزبانی تراکتور در دیدار با پرسپولیس و الدحیل به وجود بیاید. در این شرایط شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان ورزشگاه یادگار امام(ره)تبریز طی صحبتی که با باشگاه تراکتور داشته‌اند، پیشنهاد دادند تا بازی این تیم مقابل پرسپولیس و الدحیل قطر در ورزشگاه اختصاصی تراکتور (ورزشگاه سردار شهید قاسم سلیمانی) برگزار شود تا زمین چمن یادگار امام(ره) به شرایط ایده‌آل خود برسد. دیدار تراکتور مقابل پرسپولیس در جام حذفی در تاریخ 27 آذرماه و دیدار تراکتور مقابل الدحیل قطر در لیگ نخبگان در تاریخ یک دی ماه برگزار خواهد شد.