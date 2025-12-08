کادر فنی تیم‌ملی کشتی فرنگی به دلیل چند مدعی در سنگین‌وزن کار سختی برای انتخاب یک ملی‌پوش دارد.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی چرخه انتخابی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی بحرین را اعلام کرد که طبق این چرخه، انتخابی از مسابقات قهرمانی کشور آغاز خواهد شد.

اما آنچه که حائز اهمیت است نحوه انتخابی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم است که در واقع ۳ مدعی اصلی دارد و حتی ممکن است با برگزاری مسابقه قهرمانی کشور باز هم مدعیان جدیدی رونمایی شوند. تیم ملی کشتی فرنگی در این وزن پشتوانه خوبی دارد که می‌تواند روی مدال‌های کشتی‌گیر در مسابقات مهم حساب ویژه باز کند همان طور که امین میرزازاده در مسابقات بزرگسالان جهان طلا گرفت و فردین هدایتی در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان. از طرفی علی‌اکبر یوسفی که طلای جهان را در کارنامه دارد هم یک مدعی است. او در انتخابی بزرگسالان نتیجه کشتی رو در رو را به فردین هدایتی واگذار کرده بود. یوسفی امسال در لیگ برای استقلال روی تشک رفت و می‌تواند با شرکت در مسابقات قهرمانی کشور وارد چرخه انتخابی شود.با اعلام کادر فنی، میرزازاده و هدایتی هر دو در مرحله نهائی چرخه انتخابی حضور خواهند داشت و برای ارزیابی قرار است میرزازاده به قهرمانی آسیا و هدایتی به تورنمنت آلبانی اعزام شوند. تصمیم نهائی برای ملی‌پوش این وزن تورنمنت بین‌المللی و یا مسابقه رو در رو خواهد بود.

چرخه انتخابی به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، مجوز حضور در مرحله نهائی را دارد.

۲. امین میرزازاده به قهرمانی آسیا و فردین هدایتی به رنکینگ آلبانی اعزام خواهد شد.

۳. مرحله نهائی به صورت اعزام به تورنمنت بین‌المللی یا رقابت داخلی رو در رو برگزار خواهد شد.

۴. در صورت برگزاری انتخابی، امین میرزازاده برای ملی‌پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.