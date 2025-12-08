فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۸۹۸
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران

سه‌شنبه 18 آذر
*شمس آذر قزوین ......................................................................... گل‌گهر سیرجان
*ذوب آهن ........................................................................................................ تراکتور
*پیکان ....................................................................................................... پرسپولیس 
*استقلال خوزستان ............................................................................ خیبر خرم‌آباد
چهارشنبه 19 آذر
*فجرسپاسی ..................................................................................... چادرملو اردکان
*آلومینیوم اراک .............................................................................................. سپاهان
*مس رفسنجان ................................................................................................... فولاد
*استقلال............................................................................................................... ملوان

