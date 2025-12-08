برنامه دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران
سهشنبه 18 آذر
*شمس آذر قزوین ......................................................................... گلگهر سیرجان
*ذوب آهن ........................................................................................................ تراکتور
*پیکان ....................................................................................................... پرسپولیس
*استقلال خوزستان ............................................................................ خیبر خرمآباد
چهارشنبه 19 آذر
*فجرسپاسی ..................................................................................... چادرملو اردکان
*آلومینیوم اراک .............................................................................................. سپاهان
*مس رفسنجان ................................................................................................... فولاد
*استقلال............................................................................................................... ملوان