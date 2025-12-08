وصیت شهید جوان برای جوانان (حدیث دشت عشق)
شهید رضا خوشنود مادوانی، بیستم آذر سال ۱۳۴۴ در روستای مادوان از توابع داراب دیده به جهان گشود. با توجه به علاقهای که به خدمات نظامی داشت، ابتدا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمان پیوست و مدتی در این نهاد به خدمت پرداخت. سپس در نیروی انتظامی ثبتنام کرد و یک سال در پادگان شهید حمید یاقوتی شیراز دورههای آموزشی نظامی را گذراند. پس از آن درجه گروهباندومی را دریافت کرد.پس از تقسیمبندی نیروهای آموزشدیده، به شهرستان مسجدسلیمان اعزام و بهمدت هشتماه در آنجا خدمت کرد. با توجه به ادامه جنگ، دفاع از میهن اسلامی را وظیفه خود دانست و عازم جبهه سنندج شد. ششماه در آن منطقه، مأموریت حفاظت از زندانها را بر عهده داشت.پس از بازگشت، برای دومین بار به منطقه اشنویه در کردستان اعزام شد و در گروه تخریبچی به نبرد با دشمن پرداخت و در نیمهشب ۲۱ اردیبهشتماه سال ۱۳۶۵، در تپه گردنشان اشنویه، طی پاتک نیروهای عراقی، به محاصره آنان درآمد و پس از آن، جاویدالاثر شد و تاکنون خبری از او به دست نیامد. شهید رضا خوشنود مادوانی در وصیتنامهاش نوشت: «ای جوانان؛ نکند در رختخواب بمیرید، در حالی که حسین(ع) در میدان نبرد شهید شد.ای جوانان؛ نکند در غفلت بمیرید، در حالی که علی(ع) در محراب عبادت شهید شد. مبادا در حال بیتفاوتی بمیرید، در حالی که علیاکبر حسین(ع)، در راه حسین(ع) و با هدف شهید شد.میروم تا با قطره خون خود، درخت اسلام را آبیاری نموده و دست ابرقدرتها را از کشورمان کوتاه سازم.سلام مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر اسلام را ترک نخواهم کرد.»