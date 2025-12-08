نتایج مطالعات تغذیه‌ای نشان می‌دهد که ۴۶.۷ درصد دنبه گوسفندی از چربی‌های اشباع تشکیل شده و برخلاف تصور عمومی، نه‌تنها به کاهش چربی شکمی کمک نمی‌کند، بلکه موجب افزایش توده چربی بدن، به‌ویژه در ناحیه شکم، می‌شود.

به گزارش وبدا، براساس شواهد علمی، دریافت کالری از منابع چربی‌های غیراشباع چندگانه مانند سالمون، روغن زیتون و مغزها سبب افزایش توده عضلانی می‌شود؛ اما چربی‌های اشباع شامل کره، چربی‌های هیدروژنه و دنبه گوسفندی باعث تجمع چربی در کبد و شکم شده و روند چاقی را تشدید می‌کنند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توضیح داد: مصرف بیش از حد چربی‌های ناسالم موجب رسوب چربی در شریان‌ها، باریک شدن رگ‌ها و افزایش خطر بیماری‌های قلبی می‌شود. چربی شکم ارتباط مستقیمی با فشار خون بالا، تری‌گلیسیرید بالا، بیماری‌های متابولیک و به‌ویژه دیابت نوع ۲

دارد.

طبق یافته‌های علمی، چربی‌های اشباع علاوه‌بر اختلال در متابولیسم بدن، باعث افزایش کلسترول بد، کاهش قابل‌توجه کلسترول خوب و افزایش ذخیره چربی در اطراف اندام‌ها می‌شوند. این عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی را به ‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: جایگزینی چربی‌های اشباع‌شده با چربی‌های غیراشباع سالم‌تر در رژیم غذایی- از جمله چربی‌های موجود در ماهی و گوشت سفید- به کاهش وزن کمک می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد افراد دارای رژیم‌های غنی از چربی‌های تک‌غیراشباع (مثل روغن زیتون) حتی با مصرف سطح بالاتر کربوهیدرات نیز چربی بدن را از دست داده‌اند؛ در حالی که رژیم‌های غنی از چربی اشباع موجب افزایش وزن و تجمع چربی شکمی شده است.

این دفتر در پایان تأکید کرد: با توجه به شواهد قطعی علمی، مصرف دنبه نه‌تنها باعث از بین رفتن چربی شکم نمی‌شود، بلکه به یکی از عوامل اصلی افزایش چاقی شکمی و اختلالات متابولیک تبدیل می‌شود.