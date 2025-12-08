معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با بیان اینکه «هوا در طب ایرانی نخستین ضرورت حیات است» به ارائه توصیه‌های طب ایرانی در هوای آلوده پرداخت.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، همزمان با افزایش آلودگی هوا و تشدید پیامدهای ناشی از آن، طب ایرانی با تکیه بر آموزه‌های پیشگیرانه و اصول اصلاح سبک زندگی، راهکارهایی را برای کاهش آسیب‌های قلبی و ریوی ارائه می‌کند.

مهشید چایچی، پزشک و متخصص طب ایرانی، با بیان اینکه «هوا در طب ایرانی نخستین ضرورت حیات است»، گفت: آلودگی هوا می‌تواند موجب تشدید بیماری‌های قلبی، ریوی، آسم، آلرژی، برخی سرطان‌ها، نازایی، سقط جنین و حتی مرگ ناگهانی شود. علائمی مانند خستگی مزمن، سردرد، تاری دید و اختلالات گوارشی نیز ممکن است در اثر تماس طولانی‌مدت با هوای آلوده بروز کند و گاه از دید پزشک پنهان بماند.

وی افزود: براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از دو میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و شایع‌ترین علل این مرگ‌ها بیماری‌های قلبی، ریوی و حملات آسم است. اگرچه حل معضل آلودگی هوا نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام مسئولان است، اما مردم می‌توانند با بهره‌گیری از توصیه‌های ساده و در دسترس مبتنی بر طب ایرانی، تا حد زیادی آثار زیان‌بار آلودگی را کاهش دهند.

چایچی توضیح داد: در آموزه‌های طب ایرانی، آلودگی هوا در دسته تغییرات غیرطبیعی بیماری‌زا قرار دارد و می‌توان با رعایت اصول سبک زندگی صحیح از شدت عوارض آن کاست.

این متخصص طب ایرانی با اشاره به نقش تغذیه در شرایط آلودگی هوا اظهار داشت: رویکرد طب ایرانی بر تقویت سیستم هوشمند بدن و حفاظت از قلب و ریه متمرکز است.

وی با بیان اینکه مصرف خوراکی‌های مفرح قلب مانند سیب، به، زعفران و گلاب و نیز استفاده از انار، زرشک، لیمو، نارنگی، برگ کاهو، پسته، نارگیل و گشنیز می‌تواند به کاهش اثرات مخرب آلودگی کمک کند؛ افزود: مطالعات جدید نیز اثرات آنتی‌اکسیدانی این مواد را تأیید کرده است.

معاون توسعه سلامت مرکز طب ایرانی و مکمل یادآور شد: یبوست در هوای آلوده می‌تواند آسیب‌زا باشد و استفاده از آلو بخارا، تمبرهندی، خاکشیر در آب‌گرم ناشتا و شیرگرم به همراه دارچین و هل به دفع بهتر مواد زائد کمک می‌کند.

چایچی در ادامه درباره دمنوش‌های مفید در این ایام گفت: دمنوش‌های مفرح و ضدالتهاب مانند گل‌سرخ، سیب، به، زعفران، هل، سماق، لیمو، بابونه، پونه، نعنا و آویشن، بسته به مزاج افراد، می‌تواند در کاهش التهاب و تقویت قلب و دستگاه تنفسی مؤثر باشد. برخی از این گیاهان دارای خواص ضدالتهابی، آنتی‌اکسیدانی، تقویت‌کننده سیستم ایمنی و ضد میکروبی هستند.

وی درباره توصیه‌های ویژه برای کودکان و مبتلایان به آسم گفت: ماندن در فضای بسته، دوری از هوای آلوده، شست‌وشوی مرتب حلق و بینی با آب ولرم و پاکسازی محیط با جوشاندن مخلوط سرکه از اقدامات مهم پیشگیرانه است.

این متخصص طب ایرانی تأکید کرد: پرهیز از پرخوری، کاهش حجم غذا و استفاده از غذاهای سبک و مقوی مانند سوپ سبزیجات با گوشت پرندگان کوچک و چاشنی نارنج باید در این ایام مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد. کودکان و بزرگسالان باید از انجام فعالیت بدنی سنگین در فضای باز آلوده خودداری کنند و ورزش را در محیط‌های سربسته و پاکیزه انجام دهند.

چایچی همچنین توصیه کرد: گروه‌هایی مانند بیماران قلبی و ریوی، افراد مبتلا به نقص ایمنی، سالمندان، کودکان و مادران باردار بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند و باید حتی‌الامکان از تماس با هوای آلوده پرهیز کنند.

وی در پایان تصریح کرد: اگرچه رفع آلودگی هوا نیازمند اقدامات ساختاری است، اما رعایت توصیه‌های ساده سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و حفظ سلامت داشته باشد.