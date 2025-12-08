فارسی | العربي | English
در محضر امام خمینی(ره)

آب وضوی امام خمینی(ره) 

دکتر بروجردی (داماد امام راحل) می‌گوید: یک روز شیشه کوچک قرصی در دست پسرم دیدم که مایعی داخل آن بود. پرسیدم این چیست؟
گفت: دوستان مدرسه‌ام از من خواسته بودند، مقداری از آب وضوی امام را به عنوان تبرک برای آنها ببرم، من هم هنگام وضو طشتی بردم و زیر دست پدربزرگ گذاشتم، اما آبی که از وضوی ایشان توی ظرف ریخت، آن‌قدر کم بود که ناچار شدم سرنگ بیاورم و با آن، این شیشه را پر کنم که تازه پر هم نشد. به امام گفتم: آقا! آب وضوی شما همین‌قدر است؟ لبخند زدند و گفتند: این باقیمانده آب واجبات وضوی من است.(در وضو یک‌بار ریختن آب واجب و بار دوم مستحب است و امام فقط به همان یک‌بار واجب اکتفا کرده بود).(1)
به نقل از کتاب «آموزش مصور احکام» طبق فتاوای رهبر انقلاب 
از انتشارات فقه روز وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی
_____________________________________________
 1- مجله پاسدار اسلام، شماره 222، خرداد 1379 

