در محضر امام خمینی(ره)
آب وضوی امام خمینی(ره)
دکتر بروجردی (داماد امام راحل) میگوید: یک روز شیشه کوچک قرصی در دست پسرم دیدم که مایعی داخل آن بود. پرسیدم این چیست؟
گفت: دوستان مدرسهام از من خواسته بودند، مقداری از آب وضوی امام را به عنوان تبرک برای آنها ببرم، من هم هنگام وضو طشتی بردم و زیر دست پدربزرگ گذاشتم، اما آبی که از وضوی ایشان توی ظرف ریخت، آنقدر کم بود که ناچار شدم سرنگ بیاورم و با آن، این شیشه را پر کنم که تازه پر هم نشد. به امام گفتم: آقا! آب وضوی شما همینقدر است؟ لبخند زدند و گفتند: این باقیمانده آب واجبات وضوی من است.(در وضو یکبار ریختن آب واجب و بار دوم مستحب است و امام فقط به همان یکبار واجب اکتفا کرده بود).(1)
به نقل از کتاب «آموزش مصور احکام» طبق فتاوای رهبر انقلاب
از انتشارات فقه روز وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی
