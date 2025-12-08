افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم باطل شد!
در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت)، حکم ماده یکم این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
براساس ماده یکم، علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج ساله جاری، الزامات زیر هم مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ میشود:
- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر گروههای مختلف حقوقبگیر.
- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران.
- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی.
- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت.
بر اساس تبصره، چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیفهای مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل قرارداد منعقده ماهانه حقوقبگیران شود، مابهالتفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت میشود.
این مابهالتفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح میشود.
این در حالی است که مطابق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.
با تصویب ماده یکم لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیینشده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، سلب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد.