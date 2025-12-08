فرصت ارسال اثر برای هشتمین جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است» تمدید شد.

چند سالی است که جشنواره‌ای برای ارائه اشعار طنز با عنوان «امضای کری تضمین است» برگزار می‌شود. موضوع اصلی این جشنواره غرب‌زدگی است و «باشگاه طنز انقلاب اسلامی» آن را برگزار می‌کند.

امین شفیعی مدیر باشگاه طنز انقلاب اسلامی و دبیر هشتمین دوره جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است» در رابطه با این جشنواره به خبرگزاری مهر گفت: مهم‌ترین تفاوت جشنواره در بخش ویژه آن است. به همین دلیل، هر سال در کنار موضوع اصلی، یک «پرونده ویژه» نیز تعریف می‌کنیم تا ابعاد دیگری از غرب‌پژوهی و غرب‌گرایی را بررسی کنیم. امسال «پرونده مکانیزم باشه» را در برابر «مکانیزم ماشه» انتخاب کردیم؛ یعنی نگاهی انتقادی به رویکردی که در برابر هر مطالبه طرف غربی فقط می‌گوید: «باشه». از نظر ما این رویکرد حتی از مکانیزم ماشه هم خطرناک‌تر است و به همین دلیل موضوع ویژه امسال قرار گرفت. همچنین جایزه ویژه «فرانچسکو» را در نظر گرفتیم؛ با توجه به آن اظهارنظر عجیب وزیر خارجه وقت درباره نام «فرانچسکو» و اینکه چگونه چنین سخنی وارد فضای برجام شد. ما احساس کردیم این موضوع بیش از آن‌که یک سخن سیاسی باشد، یک‌ سوژه طنز است و هنرمندان طنزپرداز باید به آن بپردازند؛ بنابراین به‌عنوان بخش ویژه انتخاب شد. جشنواره «امضای کری» اساساً دو بخش دارد؛ ۱. غرب‌زدگی؛ که یک چالش اساسی و دیرینه در تاریخ معاصر ایران بوده و ضربات بسیاری از ناحیه تقلید کورکورانه از غرب به کشور وارد شده است. این بخش ثابت جشنواره است. ۲. موضوعات روز؛ شامل مسائلی که در سال گذشته فضای سیاسی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، چه در سیاست داخلی و چه خارجی. این‌ها را به‌عنوان موضوعات سالانه انتخاب می‌کنیم تا طنزپردازانی که به طنز سیاسی علاقه دارند، به آن بپردازند.

گفتنی است؛ ارسال اشعار برای این جشنواره تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شده و هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به شناسه @emzayekerry در شبکه‌های اجتماعی ایتا و بله و تلگرام ارسال کنند. اختتامیه این فراخوان در دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و برگزیدگان این جشنواره معرفی می‌شوند. باشگاه طنز انقلاب اسلامی نیز برنامه‌های ویژه آموزشی برای استعدادهای راه یافته به مراحل نهائی این جشنواره خواهد داشت.