تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶
سخنگوی دولت:

بنزین از صبح شنبه 22 آذر سه‌نرخی خواهد بود

سخنگوی دولت زمان اجرای مصوبه بنزین دولت را اعلام کرد و گفت: از بامداد شنبه 22 آذرماه قیمت کارت جایگاه در پمپ‌بنزین‌ها به 5000 تومان افزایش خواهد یافت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبر14سیما درباره مصوبه بنزینی دولت بیان کرد: از بامداد شنبه 22 آذرماه قیمت کارت جایگاه در پمپ‌بنزین‌ها به 5000 تومان افزایش خواهد یافت.
وی افزود: نیاز 80 درصد از مردم با 160 لیتر یعنی 60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانیِ موجود در کارت‌های سوخت مرتفع می‌شود.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح مصوبه بنزینی دولت عنوان کرد: 60 درصد از آلودگی‌ها ناشی از منابع متحرک است و ما سال 1398 صادرکننده فرآورده‌ها بودیم ولی امروز حدود 4 میلیارد دلار واردات بنزین داریم و این عدد رو به فزونی است و باید دولت اقدامی در این زمینه داشته باشد.
مهاجرانی حفظ محیط زیست، مدیریت منابع ملی، متنوع‌سازی سبد سوخت، توسعه سوخت پاک و نظم‌بخشی به مصرف بنزین را از اهداف اقدامات دولت در زمینه انرژی و مصوبه بنزینی دانست و اظهار داشت: در این‌باره اقدامات متعددی تاکنون انجام شده است. 3 میلیارد دلار برای افزایش سی‌ان‌جی سرمایه‌گذاری داشتیم، توسعه ایستگاه سی‌ان‌جی، دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروها نیز از جمله اقدامات ماست. حمایت از واردات خودروهای برقی و هیبریدی، تسریع در اسقاط ناوگان و ارتقای کیفیت بنزین توزیعی نیز از دیگر تمهیدات دولت بوده است.
وی با بیان اینکه کارگروه بنزین کار خود را از اوایل آذرماه آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: از روز شنبه سهمیه خودروهای دولتی، سهمیه خودروهای وارداتی و سهمیه خودروهای منطقه آزاد حذف و قیمت جدید یعنی 5000 تومانی بر کارت جایگاه‌ها اعمال خواهد شد. با سکوهای حمل‌ونقل هم هماهنگی شده و اعلام کردند افزایش قیمت نخواهند 
داشت.
سخنگوی دولت گفت: کارگروه بنزینی نیز درباره وانت‌بارها و موتورسیکلت‌ها مصوباتی داشته است. موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت ندارند می‌توانند کارت بگیرند و بدانند از زمانی که اقدام کردند سهمیه سوخت‌شان ذخیره خواهد شد و دارندگان موتورسیکلت‌هایی که در سکوها فعال هستند مابه‌التفاوت سوخت طبق پیمایش به آنان داده 
می‌شود.
به گزارش تسنیم، مهاجرانی خاطرنشان کرد: وزارت نفت سامانه‌ای را تمهید کرده تا افرادی که بیش از یک خودرو دارند اعلام کنند که می‌خواهند کدام خودرو آنها سهمیه‌ بنزین یارانه‌ای بگیرد.

