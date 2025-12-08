ماراتن کیش مصداق نگرانکننده اندلسسازی است
مرکز مدیریت حوزههای علمیه با صدور بیانیهای در واکنش به هنجارشکنی در مسابقات ماراتن کیش تصریح کرد: برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» از مصادیق نگرانکننده اندلسسازی جامعه اسلامی است؛ رویدادی که به جای تبدیل شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه نسبت به هنجارشکنی در مسابقات ماراتن کیش بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قال رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: إنّ المَعصیَهَ إذا عَمِلَ بها العَبدُ سِرّا لم تَضُرَّ إلاّ عامِلَها، و إذا عَمِلَ بها عَلانِیَهً و لم یُغَیَّرْ علَیهِ أضَرَّت بالعامَّهِ. «اگر گناه پنهانی باشد فقط به گناهکار زیان میرساند، اما اگر آشکار شود و مردم اعتراض نکنند، همه جامعه آسیب میبیند».
دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی با آگاهی از اینکه «عفاف و حیا» یکی از سنگرهای دفاع از هویت ملی و دینی ایرانیان است، سالهاست تلاش میکنند این ارزش را هدف بگیرند و آن را دچار چالش و تزلزل کنند. در این میان، برخی جریانها یا افراد در داخل کشور که گاه مسئولیتهایی نیز برعهده دارند با تصمیمهای نسنجیده، برنامهریزیهای غیرکارشناسی و گشودن فضا برای نمایشهای خارج از چارچوب، ناخواسته در جهت اهداف فرهنگی دشمن حرکت میکنند و لطمههای جدی به باورهای عمومی وارد میسازند و راه ترویج بیبندوباری یا همان اندلسسازی ایران اسلامی را هموار میکنند.
اندلسسازی به معنای فاصله گرفتن جامعه از هویت اسلامی و رها کردن ارزشهای اخلاقی و دینی است. برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» یکی از همین مصادیق نگرانکننده است؛ رویدادی که به جای تبدیل شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را به درد آورد.
گزارشهای متعدد و عکس و فیلمهای ناهنجاریهای این رویداد در جزیره کیش، دل هر انسان متعهد و اخلاقمداری را به درد آورد.
حجاب و عفاف از دیرباز رکن اساسی هویت فرهنگی و اجتماعی مردم ایران بوده است که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای خطرناکی در عرصه فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ ارزشهای اسلامی و فرهنگی در همه مناطق کشور، از تمامی مسئولان و نهادهای ذیربط میخواهد که با برنامهریزی دقیق، اقدامات مؤثر و پاسخگویی شفاف، زمینه تکرار نشدن چنین حوادث و همچنین ارتقای وضعیت حجاب و عفاف در جامعه را فراهم آورند همچنین این توصیه را لازم میداند که ضروری است سازوکارهای نظارتی دقیق و کارآمد برای جلوگیری از گسترش ناهنجاریها طراحی و اجرا شود.