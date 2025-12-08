فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۸۶۶
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تکذیب امضای کیهان در بیانیه اهالی رسانه کیش

روزنامه کیهان در کیش خبرنگاری ندارد و نامبرده مدتی بدون ارتباط اداری با کیهان، تنها به عنوان ویزیتور فعالیت می‌کرده که سال‌ها پیش نیز با وی قطع همکاری صورت گرفته 
است.
اخیراً بیانیه‌ای با عنوان «اهالی رسانه جزیره کیش در حمایت از توسعه، برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی و مدیریت فعلی کیش» با امضای ۱۵ نفر از اهالی رسانه کیش منتشر شده است و امضای شخصی به نام مرتضی ناظری به عنوان خبرنگار کیهان نیز در میان امضاها دیده می‌شود که خلاف واقع و جعل است.
توضیح آنکه روزنامه کیهان در کیش خبرنگاری ندارد و نامبرده مدتی بدون ارتباط اداری با کیهان، تنها به عنوان ویزیتور فعالیت می‌کرده که سال‌ها پیش نیز با وی قطع همکاری صورت گرفته است. 
کیهان ضمن تکذیب امضای یادشده پای این بیانیه به استحضار خوانندگان گرامی می‌رساند که شکایت خود را در این خصوص از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دسته‌دار بود!(گفت و شنود)

پرواز قیمت‌ها بالای سر مدیران بی‌خیال

سند اذعان به شکست ۵۰ ساله سیاست خارجی آمریکا (یادداشت روز)

رد پای سند 2030 در شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله وارده)

توصیه به نفع اسرائیل در پوشش زیست محیطی!

تکذیب امضای کیهان در بیانیه اهالی رسانه کیش

سخنان نسنجیده دولتمردان به انتظار تورمی دامن می‌زند

پهپاد‌های ایرانی دکترین نظامی آمریکا را دچار تغییر کردند

نفتکش‌های ایرانی،ترامپ را درجنگ اقتصادی با ایران شکست داده‌اند

سوریه، یک سال پس از بشار اسد از تشدید بحران‌های طایفه‌ای تا جولان اشغالگران