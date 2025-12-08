تکذیب امضای کیهان در بیانیه اهالی رسانه کیش
روزنامه کیهان در کیش خبرنگاری ندارد و نامبرده مدتی بدون ارتباط اداری با کیهان، تنها به عنوان ویزیتور فعالیت میکرده که سالها پیش نیز با وی قطع همکاری صورت گرفته
است.
اخیراً بیانیهای با عنوان «اهالی رسانه جزیره کیش در حمایت از توسعه، برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی و مدیریت فعلی کیش» با امضای ۱۵ نفر از اهالی رسانه کیش منتشر شده است و امضای شخصی به نام مرتضی ناظری به عنوان خبرنگار کیهان نیز در میان امضاها دیده میشود که خلاف واقع و جعل است.
توضیح آنکه روزنامه کیهان در کیش خبرنگاری ندارد و نامبرده مدتی بدون ارتباط اداری با کیهان، تنها به عنوان ویزیتور فعالیت میکرده که سالها پیش نیز با وی قطع همکاری صورت گرفته است.
کیهان ضمن تکذیب امضای یادشده پای این بیانیه به استحضار خوانندگان گرامی میرساند که شکایت خود را در این خصوص از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.