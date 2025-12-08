



کامران ندری، اقتصاددان، در تحلیل سخنان رئیس‌جمهور به «نامه‌نیوز» گفت: «آقای پزشکیان در نحوه انتقال پیام‌ها به مردم باید بسیار محتاط باشد. لازم است تیمی کارشناسی مشخص کند پیام‌ها چگونه و با چه ادبیاتی به جامعه منتقل شود. شیوه فعلی بیان آقای پزشکیان نگرانی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و انتظارات تورمی را بالا می‌برد. حتی ممکن است صرفاً به دلیل نحوه ارتباط او با مردم، وضعیت اقتصادی بدتر از واقعیت برداشت شود. سخنگوی دولت نیز عملکرد مطلوبی ندارد و در حوزه ارتباط با مردم باید از یک تیم حرفه‌ای استفاده شود تا پیام‌های ناخوشایند نیز به‌گونه‌ای بیان شود که آثار منفی آن به حداقل برسد. اکنون انتقال پیام از سوی رئیس‌جمهور با اشکال جدی همراه است».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «در شرایطی که همه مردم تورم ماهانه و نوسانات بازار ارز را می‌بینند و امیدشان به رئیس‌جمهور است، نحوه طرح مسائل از سوی او می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای داشته باشد. باید درباره این موضوع کار کارشناسی دقیق انجام شود. دولتی‌ها می‌گویند که برخی کارمندان کار نمی‌کنند و هزینه روی دست دولت گذاشته‌اند؛ در حالی که خود مسئولان هم بخشی از همین ساختار اداری هستند. بازنگری در ردیف‌های بودجه ضروری و حرف درستی است، اما باید با صراحت بیشتری درباره آن صحبت شود.».

ندری گفت: «براساس شرایطی که اکنون مشاهده می‌کنم، به دلیل بی‌تصمیمی و ادبیات نامناسب دولت، احساس می‌کنم عملکرد آقای پزشکیان ممکن است از دو دولت پیشین ضعیف‌تر باشد».