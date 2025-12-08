نفتکشهای ایرانی،ترامپ را درجنگ اقتصادی با ایران شکست دادهاند
اندیشکده آمریکایی صهیونیستی بنیاد دفاع از دموکراسیها اظهار داشت: از میان ۵۱ کشتی حامل نفت ایران در ماه نوامبر، آمریکا ۳۸ کشتی را تحریم کرده اما آنها همچنان آزادانه تردد میکنند و یکچهارم ناوگان سایه فعال در این تجارت همچنان بدون تحریم باقی ماندهاند و حتی کشتیهایی که تحریم شدهاند نیز بهراحتی به انتقال نفت ایران ادامه میدهند.
اندیشکده بنیاد دموکراسیها آمریکا(FDD) گزارشی منتشر کرده است که در آن، با بالاتر اعلام کردن واقعی میزان صادرات نفت ایران، تلاش میکند تا دولت ترامپ را به تحریم سایر نفتکشهای تحریم نشده کشور ترغیب کند.
این اندیشکده آمریکایی بر اساس آمارهای شرکت رهیابی محمولههای نفتی، «تنکرترکرز» نوشته است، با اینکه صادرات نفت ایران پس از رسیدن به اوج ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر کمی کاهش یافته اما صادرات این کشور در ماه نوامبر همچنان قدرتمند باقی مانده و به ۲.۰۶ میلیون بشکه در روز رسیده که این حجم صادرات نشاندهنده چالشهای پیوستهایست که دولت ترامپ در کاهش شریان مالی اصلی تهران با آن مواجه است. آماری که بنیاد دفاع از دموکراسیها منتشر کرده بر اساس آمار «تنکرترکرز» است که رقم نفت منتقل شده از ایران به سوی چین را معادل صادرات نفت ایران حساب میکند درحالیکه این نفت به ذخایر شناور نفت ایران بر روی آب اضافه میشود.
چین بزرگترین مشتری ایران
در ادامه، این اندیشکده نوشته است که نفت خام همانند اکتبر هسته اصلی جریان صادرات را تشکیل داده و
۱.۸۳ میلیون بشکه در روز (۸۹.۱ درصد) از کل صادرات نفتی را شامل بوده که به طور کامل به چین ارسال شده است. از کل صادرات نفتی ایران، ۲۰۷.۴ هزار بشکه در روز نفت کوره (۱۰.۱ درصد) و ۱۷.۷ هزار بشکه در روز میعانات گازی (۰.۹ درصد) را تشکیل شده است.
پس از چین، امارات دومین مقصد بزرگ صادرات نفت ایران بوده و
۵.۹ درصد (۱۲۰.۵ هزار بشکه در روز) از صادرات را دریافت کرده است.
پس از آنکه مالزی در اکتبر هیچ وارداتی از نفت ایران نداشت، در نوامبر واردات خود را از سر گرفت و
۱.۵ درصد (۳۰.۱ هزار بشکه در روز) از صادرات را به خود اختصاص داد.
۱.۷ درصد باقیمانده صادرات
(۳۵.۷ هزار بشکه در روز) ارسال شده اما هنوز به مقصد نرسیده و مقصد آن نامشخص باقی مانده است.
همچنان نفتکشها
پیروز جنگ با دولت ترامپ
بنیاد دفاع از دموکراسیها همانند گزارش قبلی خود اذعان میکند که نفتکشهای ایران آزادانه در حال انتقال نفت ایران هستند. از میان ۵۱ کشتی حامل نفت ایران در ماه نوامبر، آمریکا ۳۸ کشتی را تحریم کرده اما آنها همچنان آزادانه تردد میکنند و یکچهارم ناوگان سایه فعال در این تجارت همچنان بدون تحریم باقی ماندهاند و حتی کشتیهایی که تحریم شدهاند نیز بهراحتی به انتقال نفت ایران ادامه میدهند. باوجود اذعان به ناکارآمدی تحریمها اما به نظر میرسد که این اندیشکده عامادانه تلاش میکند تا دولت ترامپ را تحریک کند باقی نفتکشهای ایران را تحریم و سختگیریها را بر نفتکشهای تحریمی نیز بیشتر کند.
تحریمهای ناکارآمد
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه نوامبر دو بسته تحریمی جدید علیه ایران اعمال کرد که یکی متمرکز بر صنعت انرژی ایران و دیگری شبکه تامین پهپاد و موشک ایران را هدف قرار داده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) در ۲۰ نوامبر، تحریمهایی جدید علیه شبکهای از شرکتها، تسهیلکنندگان حملونقل و کشتیهایی اعلام کرد که نفت ایران را میفروشند. این اقدام چندین نهاد و کشتی در امارات، پاناما و دیگر حوزههای قضائی را که در حمل نفت ایران و پنهانسازی منش آن دخیل بودند، تحریم کرد.
پیش از این هم که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به ۲.۱۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود؛ وزارت خزانهداری آمریکا سه دور تحریم مرتبط با ایران در همان ماه علیه این کشور اعمال کرده بود که در میان آنها، بسته تحریمی ۹ اکتبر گستردهترین بود.
به گزارش فارس، بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، این بسته صنعت انرژی ایران و بیش از ۵۰ فرد، نهاد و نفتکش را هدف قرار داده بود که در فروش و حمل نفت و گاز مایع ایران (LPG) نقش داشتند. در نهایت، بنیاد دفاع از دموکراسیها اذعان میکند که با وجود اعلام اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در فوریه مبنی بر اینکه آمریکا صادرات نفت ایران را به
۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد؛ با هر معیاری، تهران در صادرات نفت خود بسیار موفق بوده است.