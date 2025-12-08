برتری پهپادی ایران، آمریکایی‌ها را وادار کرده تا از هواپیماهای بدون ‌سرنشین این کشور کپی‌برداری کنند. واشنگتن اکنون برای کاهش برتری پهپادی ایران، شمار زیادی از پهپادهای کپی‌شده خود را در غرب آسیا مستقر کرده است. در این نبرد پهپادی، کدام کشور برنده خواهد شد؟

آمریکا با مستقر کردن پهپادهای LUCAS در غرب آسیا به وضوح از تلاش خود برای کاهش تسلط پهپادی ایران پرده برداشته است.

این هواپیماهای بدون ‌سرنشین آمریکایی با استفاده از مهندسی معکوس از نسخه ایرانی «شاهد ۱۳۶» کپی‌برداری شده‌اند و اکنون می‌خواهند به نبرد نسخه اصلی خود بیایند.

پهپادهای «سامانه رزمی تهاجمی بدون‌سرنشین» که به اختصار «لوکاس (LUCAS)» نامیده می‌شوند، در باند پرواز یک پایگاه نامشخص در منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴) مستقر شده‌اند.

به اذعان رسانه‌های آمریکایی، حملات مداوم پهپادی از سوی ایران در طول دو سال گذشته موجب شده تا آمریکایی‌ها به فکر مقابله با این حملات بیفتند.

به گزارش CNN، واشنگتن تلاش کرده با تشکیل نخستین اسکادران پهپادهای حمله یک‌طرفه خود در غرب آسیا، ضعفش در مقابله با هواپیماهای بدون ‌سرنشین ایرانی را جبران کند. نکته قابل توجه این است که این پهپادها هم از نظر طراحی و هم از نظر فناوری، مستقیماً از نسخه ایرانی کپی‌برداری شده‌اند.

پیش‌تر رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ با اذعان به توان پهپادی ایران، از مسئولان آمریکایی خواسته بود تا پهپادهای ایران را کپی کنند.

ضعف آمریکا

در مقابل پهپادهای ایرانی

یک مقام دفاعی آمریکا در مصاحبه با CNN اعتراف کرده که تمرکز ایالات متحده بر سامانه‌های دقیق، بزرگ و پرهزینه، نیروهای این کشور را «در برابر سامانه‌های ارزان‌قیمتی مانند پهپادهای مورد استفاده ایران در موقعیت ضعف قرار داده بود». او در ادامه مدعی شده که حالا «آمریکا دارد ورق را برمی‌گرداند».

این مقام از اعلام تعداد دقیق پهپادهای موجود در اسکادران جدید غرب آسیا خودداری کرده و تنها تعداد آنها را «زیاد» توصیف کرده است. به گفته او، قیمت هر پهپاد حدود

۳۵ هزار دلار است که در مقایسه با سایر سامانه‌های تسلیحاتی آمریکا نسبتاً ارزان به شمار می‌رود.

قیمت نسبتاً ارزان این پهپادها باعث شده تا میزان تولید آنها افزایش یابد. اما آیا این کپی می‌تواند برتری پهپادی ایران را در هم بشکند؟

تنوع پهپادی

یکی از برگ‌های برنده ایران

طبق گزارش‌ها، ایران در سال‌های اخیر «به بازه وسیعی از پهپادها با بردها و قابلیت‌های متفاوت» دست یافته است؛ نه فقط پهپادهای ارزان‌قیمت/انتحاری، بلکه پهپادهای پنهان‌کار و پیشرفته نیز در سبد توان پهپادی قرار دارند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران در حال توسعه پهپادهای رادارگریز و با قابلیت حمل تسلیحات پیشرفته است.

به عقیده کارشناسان، اگر ایران بر تحقیق و توسعه (R&D) مداوم، مدرن‌سازی پهپادها (بهره‌گیری از جنگ الکترونیک، رادارگریزی، هدایت هوشمند و مخفی‌کاری) تمرکز کند، شانسش برای حفظ برتری بیشتر می‌شود.

تولید انبوه

پهپادهای قدرتمند

یکی از ویژگی‌های قدرت پهپادی ایران، «قابلیت تولید انبوه پهپاد ارزان ولی مؤثر» است؛ این مزیت به ایران امکان می‌دهد که در صورت مواجهه با تلاش آمریکا برای کپی یا تقلید، همچنان با کمیت بالا پاسخ دهد.

از سوی دیگر، به اذعان رسانه‌های غربی، ایران قادر است فشار پهپادی خود را در نقاط مختلف غرب آسیا پراکنده کرده و قدرت خود را در این بخش حفظ کند.

دست ایران

هنوز رو نشده است

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران چندان از پهپادهای پیشرفته خود استفاده نکرده است. این یعنی آمریکا با وجود کپی‌برداری از برخی پهپادهای ایرانی، همچنان هر لحظه ممکن است با یک غافلگیری از سوی ایران مواجه شود.

دشمن را

دست کم نمی‌گیریم

با وجود تمامی برتری‌های فعلی ایران، نیروهای نظامی کشورمان همچنان بر ایجاد نوآوری‌های بیشتر در پهپادهای ایرانی تأکید دارند تا این برتری در آینده نیز ادامه

یابد.

به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند که ایران در جنگی ترکیبی، با ایجاد برتری در بخش‌های مختلف نبرد سایبری و الکترونیک و همچنین جنگ‌های ضد پهپادی، قادر است تسلط پهپادی خود را همچنان حفظ کند.