دستهدار بود!(گفت و شنود)
گفت: تروریستهایی که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه به حکومت رسیدهاند، سالگرد حاکمیت خود را جشن گرفتهاند!
گفتم: باید هم جشن بگیرند! چون آرزوهای آمریکا و اسرائيل علیه یک ملت مسلمان را برآورده کردهاند! تمامی زیرساختهای سوریه را ویران کردهاند، بخشهای فراوانی از کشور را از دست داده و به اشغال اسرائیل و آمریکا درآوردهاند، هزاران نفر از مردم مسلمان سوریه را قتلعام کردهاند و...
گفت: حتماً آن طیف از مدعیان اصلاحات که از اشغال سوریه توسط تروریستها حمایت کرده و برایشان کف و سوت زدهاند نیز، خودشان را در شادی و پایکوبی تروریستها سهیم میدانند!
گفتم: یادت هست که مدعیان اصلاحات و روزنامههای زنجیرهای با تیترهای درشت «لحظه خوش رهایی»! و «تصورش هم زیباست»! و... از حاکمیت تروریستهای داعشی بر سوریه استقبال کرده بودند؟!
گفت: حالا چرا به روی خودشان نمیآورند که برای جنایات آمریکا و اسرائیل چه کف و سوتی زده بودند؟! چرا در مقابل جنایات تروریستها و قتلعام مردم بیگناه سکوت کردهاند؟! اصلا از وطن و کشور و...
گفتم: به یارو گفتند با «کشور» یک جمله بساز! گفت؛ داشتم با کش ور میرفتم خورد توی چشمم. گفتند؛ منظورمان وطن است. گفت؛ اتفاقاً رفته بودم حمام و تنم را شستم. گفتند؛ منظورمان وطن با «ط» دستهداره. گفت؛ من هم تنم را با تی دستهدار شستم!