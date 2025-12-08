کیهان و خوانندگان
* شهدا ستارههای بیادعاییاند که راه را روشن گذاشتند و رفتند؛ اما گرمای حضورشان هنوز در دلها میتابد. خدا کند رهرو راهشان باشیم و به وصایایشان عمل کنیم و در راهشان ثابت قدم بمانیم.
علیمی
* جان مرشایمر، استاد مطرح روابط بینالملل و دانشمند علوم سیاسی آمریکایی میگوید، حمایت آمریکا از اسرائیل نه منطق راهبردی دارد، نه اخلاقی است! جناب استاد! شیطان بزرگ مگر بویی از اخلاق و منطق برده است؟ اگر منطق و اخلاق سرش میشد در حین مذاکره با همکاری سگ هارش به ایران حمله نمیکرد!
عیدادی
*بر اساس گزارش نشریه «پالیتیکو»، امارات متحده عربی لابیگری گستردهای را برای حذف هرگونه اشاره به نقش خود در نسلکشی سودان از قطعنامه پارلمان اروپا انجام داده است. در همین رابطه یک ژنرال ارتش سودان مدعی شد سکوت جهانی در قبال این جنایات با پول امارات خریداری شده است. نماینده امارات نیز از این قطعنامه استقبال کرده است.
خلیلزاده
* ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اعلام کرد که «همه اسنادی که جو بایدن خوابآلود با قلم خودکار امضا کرده» را لغو میکند. او این اسناد را که حدود ۹۲ درصد را شامل میشود، «باطل و بیاعتبار» خوانده است. فقط میخواستم گوشهای از حال و وضع آمریکای امروز را که قبله آمال عدهای غربگرای کشورمان است نشان داده باشم. شاید به خودشان بیایند.
اوروجی
* آقازاده واقعی کارگر جوان یک رستوران بود که چند روز پیش حین انجام کار دچار آتشسوزی شد و درگذشت و پدر او سید روح الله موسوی، نماینده فعلی مجلس از آنجا که با درخواستهای متعدد کار از سوی مردم روبهرو بود و نمیتوانست پاسخگوی جوانان بیکار شهرش باشد تصمیم گرفت از نفوذ و موقعیتش برای اشتغال فرزند و خویشان خود استفاده نکند.
ساریخانی
* بر اساس گزارش شبکه الجزیره، رژیم صهیونی با موج بیسابقهای از مهاجرت معکوس مواجه شده که پایههای ایدئولوژیک این رژیم را با چالش مواجه کرده است. دادههای رسمی نشان میدهد در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵ هزار نفر سرزمینهای اشغالی را ترک کردهاند که بالاترین رقم در دو دهه اخیر است. تداوم این روند، نه تنها پیامدهای اقتصادی جدی در پی خواهد داشت، بلکه هویت صهیونیستی مبتنی بر مفهوم «سرزمین موعود» را نیز با بحران وجودی روبهرو کرده است.
خزائلی
* محکوم کردن رفتار اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه توسط کشورهای اروپایی کافی نیست و تنها اقدامات عملی میتواند بحران انسانی در این منطقه را متوقف کند. اروپا نمیتواند تنها با محکوم کردن خشونتها، از بحران انسانی عبور کند. اگر اروپا به این روند سکوت و رفتار پر از تناقض ادامه دهد، عملاً با جنایت علیه بشریت همراه شده و نقش خود را در صلح منطقهای از دست خواهد داد.
منصوری
* در جهانی که ترامپ از فیفا جایزه من درآوردی صلح میگیرد، دیگر نمیشود خود را به خواب زد که فوتبال سیاسی نیست. آری فوتبال سیاسی است و چقدر هم سیاستزده، که یک شبه به یادشان میآید یک جام جدید تولید کرده و به ترامپ تقدیم کنند.
تجریشی
*وزارت اقتصاد باید هدفش بازگرداندن سرمایههای راکد و غیرمولد مانند طلا، ارز و رمزارز به اقتصاد و تقویت تولید باشد. اگر دولت موفق به جذب منابع مردمی و انتقال آنها به بخشهای مولد بشود جهشی بزرگ در ظرفیت تولید کشور ایجاد خواهد شد.
آذرکمان
*تحقیقات نشان میدهد اکانت حقوق بشر که شروع آن به سال ۹۴ در آلبانی، محل استقرار اعضای سازمان تروریستی منافقین، برمیگردد، امروز شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از چهرههای ضدایرانی، در هدایت این شبکه نقش کلیدی دارد.گفتنی است این شبکه در حال حاضر بهعنوان ابزاری برای جنگ روانی علیه کشورمان عمل میکند و به یک شبکه فعال در نشر اخبار کذب و شایعات علیه ایران تبدیل شده است.
نبییفرد
* وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه از آغاز تدوین مقررات جدیدی خبر داده که هدف آن، اعمال محدودیت سنی برای دسترسی و فعالیت در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی است. دولت سکولار ترکیه اعلام کرده این اقدام در راستای سیاستهای حمایتی از خانواده و با هدف ایمنسازی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفته است. بعد در جمهوری اسلامی ایران کسانی میگویند هیچ نظارت و کنترلی نباید در کار باشد.
شادفر
* فقر اقتصادی برای بسیاری از جوامع یک چالش گذراست. ساختارها، سیاستهای حمایتی و تلاش فردی میتواند چرخه آن را بشکند. اما فقر ذهنی،که بعضی افراد به آن مبتلا هستند نوعی فقر ریشهدار و مزمن بوده و به مراتب خطرناکتر از فقر اقتصادی برای کشور است. فقر ذهنی از نوع اندیشه امثال سریعالقلم مشاور آقای روحانی بسیاری از فرصتهای پیشرفت را سوزانده است.
کسرایی
* مدیرعامل اتحادیه دام سبک میگوید قیمت گوشت لاشه نباید بیش از ۸۰۰هزارتومان باشد. پس چرا بالای یک میلیون تومان فروخته میشود؟ چه دستگاهی باید به این نابسامانیها پایان دهد؟
براتی
*آقای حسن روحانی که در دوره ریاستجمهوریاش مردم را لایق نمیدانست و عدم صداقتش با جامعه به جایی رسید که منجر به فتنه و آشوب ۹۸ شد و بعد هم بهجای عذرخواهی بابت به حساب نیاوردن مردم از افزایش قیمت بنزین اظهار بیاطلاعی کرد، حالا ژست مردمداری به خود گرفته است ولی کسی از او قبل نمیکند.
بزرگمنش
* طبق نظر مسئولان امر، با خروج ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت مهاجران غیرقانونی از کشور، مصرف آرد تنها در پایتخت بیش از ۵۵۰۰ تن در ماه کاهش یافته است. این کاهش مصرف آرد، موجب صرفهجویی در منابع عمومی از جمله حملونقل، توزیع و ذخیرهسازی آرد و نان شده است.
قدیمی
* با مشخص شدن گروهبندی ایران در جام جهانی فوتبال باید عرض بکنم گروهمان حکم هندوانه در بسته را دارد، نه آنچنان سخت که از الان ناامید شده باشیم و نه آنچنان راحت که همین الان صعودمان را مسجل بدانیم. باید جنگید و شاید حاصل این جنگیدن، اولین صعودمان به مرحله دوم باشد. انشاءالله.
کاویانپور
* وضعیت سلبریتیهای خارجنشین به گونهای شده که این افراد در حالی که داخل کشور با درآمدهای هنگفت فعالیت میکردند، اکنون به قول علی نصیریان بازیگر پیشکسوت کشورمان؛ در برنامههای مبتذل ترکی و تبلیغات مشروبات الکلی شرکت میکنند. باید گفت سلبریتیهای خارجنشین تاوان بیوطنی خود را در سرزمین غرب میپردازند.
بیرامی
* قیمت کالاها به شکل لجامگسیخته روزانه افزایش مییابد. حقوق بگیران و کارمندان با این رهاشدن قیمتها و حقوق ثابت خود، چه کار باید بکنند. مسئولان بدانند که دخل ما با خرجمان نمیسازد.
افشارجو
* از مسئولین محترم تقاضا دارم به مشکلات زندانیان مالی که با این تورم جهشی روز به روز بر آمارشان افزوده میشود رسیدگی و تدبیری اتخاذ شود. برای چک 100 میلیونی سال 97 زندانی شدم که این مبلغ امروز به یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است! خانواده بسیاری از این زندانیان در حال فروپاشی است.
سید نورالدین خلیلی
*اینستاگرام این روزها به فضای عجیبی تبدیل شده است. یکی با عنوان مربی یوگا مردم را به خوردن چیزهایی که آوردن اسمش هم چندشآور است تشویق میکند، و دیگری با فروش دعاهای موفقیت، ظرف چند هفته ۲۰ میلیارد تومان به جیب میزند و چون از قانون نمیترسند خیلی راحت هم شماره تماس و هم آدرس برای مراجعه حضوری اعلام میکنند. از دستگاه قضائی و دیگر دستگاههای مسئول در امنیت روانی جامعه انتظار رسیدگی و اقدام مؤثر علیه چنین افرادی بیش از پیش میرود.
بیابانکی