اسرائیلهیوم: ایران نفوذ جهانی گستردهای یافته است
یک روزنامه صهیونیستی میگوید: ایران برای گسترش نفوذ جهانی خود، سیستمهای پیچیدهای را به کار گرفته است که به اسرائیل از نظر سیاسی و امنیتی آسیب میزند.
اسرائیلهیوم نوشت: ایران با استفاده از نفوذ فرامنطقهای خود، منافع اسرائیل را در سراسر جهان هدف قرار داده است و تلآویو باید میدان نبرد علیه تهران را گسترش دهد.
این نشریه نوشت: اقدامات فرامنطقهای تهران، از جمله گزارش اخیر درباره تلاش ایران در جنگ غزه برای جلوگیری از کار کردن کشاورزان تایلندی در اسرائیل، عملیات ترور سفیر اسرائیل در مکزیک، تظاهرات گروههای شیعی در سیدنی علیه اسرائیل و جذب نوجوانان سوئدی برای حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم وجه مشترک آشکاری دارد. ایران تمایل دارد تا به اسرائیل در سراسر جهان، و نهتنها خاورمیانه آسیب بزند. اسرائیل باید علیه سازوکاری که دامنه نفوذ تهران را تقویت میکند، متمرکز شود. کارزار علیه ایران اسلامی نمیتواند تنها بر مرزهای خاورمیانه متمرکز باشد.
اسرائیلهیوم میافزاید: در حالیکه اسرائیل و دیگر کشورهای همسو، توجه خود را بر فعالیتهای ایران در خاورمیانه و تلاشهایش برای دستیابی به توان هستهای و موشکی متمرکز کردهاند، ایران از آزادی عمل گستردهای بهرهمند است. این آزادی عمل بر پایه نفوذ تهران بر جمعیتهای شیعه در سراسر جهان شکل گرفته؛ نفوذی که از طریق نهادهای آموزشی و مذهبی و همچنین شبکه گسترده رسانههای چندزبانه وابسته به صداوسیمای دولتی تقویت میشود. این ابزار به تهران اجازه میدهد تا کشورها را تحت فشار قرار دهد و به روابط آنها با اسرائیل آسیب برساند. از سوی دیگر، کانال 14 عبری در گزارشی عنوان کرد: ایران و بازوهای نیابتیاش، بیوقفه قوی و قویتر میشوند و در حال پیشبرد و بازسازی همان استراتژی حلقه محاصره ایرانی در اطراف ما هستند؛ ایران دست برنخواهد داشت و هرگز تسلیم نخواهد شد؛ آتش ایدئولوژی که آنها را هدایت میکند نهتنها خاموش نشده بلکه حتی شعلهورتر هم شده است. ایران و بازوهایش آنقدر میجنگند تا اسرائیل را نابود کنند.
رزا پرتو، خبرنگار صهیونیست شبکه منوتو در تلآویو هم گفته است: اسرائیل برای ارتقای تجهیزات ارتش و گنبد آهنین خود ۳۵ میلیارد دلار اختصاص داده، زیرا در جنگ ۱۲روزه نتوانست با موشکهای ایران مقابله کند و بسیاری از آنها به اهداف خود اصابت کردند.
همچنین شبکه صهیونیستی اینترنشنال در تحلیلی گفت: چه معنایی دارد ایران، موشکهای نقطهزن و دوربرد را در رزمایش آزمایش کرده؟ ایران به اسرائیل این پیام را میدهد که هر نقطهای را بخواهیم میتوانیم هدف قرار دهیم؛ این موشکها، جنایت جنگی است(!) ایران دکترین حملات لایهای را در پیش گرفته تا تمام پدافند اسرائیل را از کار بیندازد.
در همین حال، گروه هکری «حنظله» در تازهترین بخش از سلسله افشاگریهای هفتگی «شنبههای تحت تعقیب»، هویت، اطلاعات شخصی و تصاویر ۱۱ تن از مهندسان و مقامات ارشد رژیم صهیونیستی را که در طراحی و توسعه سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» نقش کلیدی داشتهاند، منتشر کرد.
همزمان، «هیلی تروپر» وزیر سابق و عضو سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی که اکنون نماینده کنست است، گفت: اقدامات دستگاه اطلاعاتی ایران در جذب جاسوسان اسرائیلی، بسیار پیچیدهتر و گستردهتر از قبل شده است. تلاشها برای جذب شهروندان اسرائیلی جهت فعالیتهای خرابکارانه علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، افزایش یافته که خطری پنهان به حساب میآیند.
گفتنی است به تازگی، یک تبعه دیگر اسرائیل به نام امیر ملکا، ۳۶ساله از اشکلون، متهم به جاسوسی برای ایران شد. ادعا شده که او از ماه ژوئن با هدایتکنندگانش در ایران در تماس بوده است. دهها کیفرخواست مشابه علیه برخی اتباع اسرائیل صادر شده که از طریق تلگرام جذب شدهاند.