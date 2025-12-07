فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۸۴۸
تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۰
سرویس کیهان » اخبار
سردار حسنی آهنگر: به‌دنبال ارائه مکتب دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی هستیم

فرمانده دانشگاه جامع
امام حسین‌(ع) عنوان کرد: به دنبال آن هستیم که مبتنی بر اندیشه‌های امام راحل و رهبری، مکتب دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی را که مبتنی بر بوم سپاه و انقلاب اسلامی است را ارائه دهیم.
سردار محمدرضا حسنی آهنگر، فرمانده دانشگاه جامع امام حسین‌(ع) در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو با عنوان «اجتماع ایمانی سربازان عصر حضور» و با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این دانشگاه برگزار شد، با تاکید بر اینکه راه شهدا در دانشگاه امام حسین‌(ع) ادامه خواهد یافت، گفت: در جنگ ۱۲روزه ۱۵ نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین ۲ نفر از اساتید گروه فیزیک این دانشگاه شهیدان عسگری و عباسی، به شهادت رسیدند. وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه امام حسین‌(ع) پرداخت و تشریح کرد: دانشگاه جامع امام حسین‌(ع) دارای نقشه‌ای جامعه برای رسیدن به دانشگاه تراز انقلاب اسلامی و ارائه الگو از طرف سپاه به جامعه دانشگاهی کشور است و ما به دنبال آن هستیم که مبتنی بر اندیشه‌های امام راحل و رهبری، مکتب دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی را که مبتنی بر بوم سپاه و انقلاب اسلامی است را ارائه دهیم؛ الان در دانشگاه امام حسین‌(ع) ۳۲ دانشکده و پژوهشکده با بیش از ۹۱ مرکز علمی و فناوری دارد و تقریباً ۳۰۰ گروه علمی ذیل این دانشکده‌ها فعالیت می‌کنند. این دانشگاه الان
۴۳۱ عضو هیئت علمی و بیش از ۴ هزار
دانشجو دارد که ۶۵۳ نفر دانشجوی رشته دکترا در ۵۳ رشته تحصیلی هستند. رئیس دانشگاه امام حسین‌(ع) افزود: یکی از دیگر برتری‌های دانشگاه دارا بودن ۲۱ آزمایشگاه مرجع در حوزه‌های مورد نیاز سپاه است. تمایز جدی این دانشگاه با سایر دانشگاه‌ها در تربیت و آموزش و پژوهش است. جذب هدفمند دانشجو مبتنی بر نظام مسائل سپاه و انقلاب اسلامی از دیگر ویژگی‌های این دانشگاه است. به گزارش ایسنا، سردار حسنی آهنگر اظهار کرد: ما به حوزه‌های مختلف جنگ ترکیبی مسلط هستیم. این جنگ دارای ابعاد مختلفی اعم از اقتصادی، علم و فناوری و ترور دانشمندان و خرابکاری‌های صنعتی، سایبری و حقوقی و اطلاعاتی و امنیتی است که ابعاد شناختی آن محوریت دارد و دشمن به دنبال آن است که با تحریف کردن نقاط قوت و بیان نقاط ضعف بتواند کاملاً فضا را وارونه جلوه بدهد و با بزرگنمایی نقاط ضعف و کوچک نمای نقاط قوت روی افکار عمومی تاثیر بگذارد. 

