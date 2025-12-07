سند امنیت ملی ترامپ بیشتر سند امنیت ملی رژیم صهیونیستی است تا آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درخصوص سند امنیت ملی ترامپ اظهار داشت: این سند بیش از آنکه سند امنیت ملی آمریکا باشد، حداقل در رابطه با منطقه غرب آسیا، سند امنیت ملی رژیم صهیونیستی است و صرفاً همه همّ و غم آمریکا این است که سیطره رژیم صهیونیستی را بر منطقه اعمال کند و این، خود به معنای همدستی آمریکا در ادامه جنایاتی است که رژیم صهیونیستی مرتکب میشود.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه ۱۶ آذرماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ابتدا ۱۶ آذر و روز دانشجو را تبریک گفت.
سند امنیت ملی رژیم صهیونیستی است نه سند امنیت ملی آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره سند امنیتی جدید آمریکا و اینکه از یک سو ادعا شده که این کشور در پی ورود به جنگهای بیپایان نخواهد بود و از سوی دیگر، منافع حیاتی آمریکا در این منطقه مبتنی بر دو رکن اساسی اعلام شده نخست تضمین منابع انرژی خلیجفارس و دوم حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است، بیان کرد: این سند را بررسی خواهیم کرد. ولی آن چیزی که از اولین نگاه مشخص است این است که این سند خیلی عریان هر آنچه را در سالیان گذشته دولتهای مختلف آمریکا به دنبال آن بودند و تحت لوای حقوق بشر و دموکراسی مخفی میکردند، عریان و صادقانه بیان کرده است.
وی ادامه داد: همه دغدغهشان در منطقه غرب آسیا اطمینان از دسترسی به منابع انرژی است و از آن طرف تضمین امنیت رژیم صهیونیستی. این دو عنصر اساسی است که در رابطه با منطقه غرب آسیا در این سند ذکر شده است. اما واقعیت امر این است که اساساً از فحوای این سند میتوانیم ارزیابی کنیم که آمریکا خودش را در جایگاه داوری در مورد همه کشورها نشانده و این چیزی است که در جهان امروز هیچ طرفی آن را نمیپذیرد.
بقایی افزود: نکته دیگر اینکه در کل سند هیچ اشارهای به حقوق فلسطینیها نشده و همین امر هم نشانه این است که این سند بیش از آنکه سند امنیت ملی آمریکا باشد، حداقل در رابطه با منطقه غرب آسیا، سند امنیت ملی رژیم صهیونیستی است و صرفاً همه همّ و غم آمریکا این است که سیطره رژیم صهیونیستی را بر منطقه اعمال کند و این، خود به معنای همدستی آمریکا در ادامه جنایاتی است که رژیم صهیونیستی مرتکب میشود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: خود سند، بهویژه اگر قسمتهایی را که مربوط به افتخار کردن در مورد حمله به تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران است، مبنا قرار بدهیم، سندی است که نشانگر پذیرش مسئولیت بینالمللی آمریکا در قبال این کار متخلفانه بینالمللی است.
توصیه بقایی
به شورای همکاری خلیج فارس
بقایی همچنین در پاسخ به سؤالی با این مضمون که دلیل اصرار شورای همکاری بر صدور این بیانیهها و تکرار این ادعاهای بیاساس چیست؟ اینکه عمان و قطر که دارای روابط نزدیکی با ایران هستند به این بیانیهها صحه گذاشته و همچنین حمایت عربستان از ادعای ارضی امارات عربی متحده و اینکه این تحرکات امارات با چه هدفی صورت میگیرد؟ پاسخ داد: درباره جزایر سهگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی موضع ما خیلی روشن است و به لحاظ تاریخی و حقوقی و آنچه در واقع امر وجود دارد، هیچ تردید و شکی درباره حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه وجود ندارد.
بقایی ادامه داد: این بیانیه تکرار ادعاهایی است که قبل هم در بیانیههای مختلف امارات یا شورای همکاری خلیجفارس مطرح شده و از این حیث همانطور که در موضع وزارت خارجه اعلام شد، این ادعاها تکرار ادعاهای قبلی است و در عین اینکه ما به هیچ عنوان چنین ادعایی را نمیپذیریم.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اینکه شخصیتها، رسانهها و سیاسیون درباره موضوعی که به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران واکنش نشان دهند، امری طبیعی است و هر ایرانی فارغ از تعلقات سیاسی، حتماً نسبت به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورش حساس است و چنین ادعاهایی را به هیچ عنوان نمیپسندد.
بقایی به کشورهای حاشیه خلیجفارس توصیه کرد که در گفتار و موضعگیریها به نحوی عمل شود که آب به آسیاب دشمن اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی نریزیم. وی گفت: ایران همواره طالب دوستی و روابط خوب و مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای همسایه بوده و به این مرام و رویکرد خودش ادامه خواهد داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران حتماً با اقتدار از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود دفاع خواهد کرد.
تصمیمگیری درباره مذاکرات
در شورای عالی امنیت ملی
بقایی در ادامه در پاسخ به سؤالی درخصوص انتقادات وارده به وزارت امور خارجه و همچنین چگونگی تهیه دستورالعمل وزارت خارجه درخصوص مذاکره با آمریکا بیان کرد: برای وزارت خارجه ملاک و مبنا منافع ملی است. تعریف منافع ملی در مراجع ذیربط تصمیمگیر صورت میگیرد. با توجه به جمیع جهات با در نظر داشتن برداشتها و دریافتهای خود از وضعیتی که وجود دارد و همین طور با مشورت با جهات ذیربط اثرگذار در تصمیمسازی راجع به موضوعات سیاست خارجی، مواضع خود را تدوین میکنیم، ولی نهایتا تصمیمگیری درباره امر مهمی چون سیاست خارجی شامل مذاکرات، در نهادهای بالادستی نظام اتخاذ میشود.
وی گفت: شورای عالی امنیت ملی یکی از مراجع اصلی در تصمیمگیری راجع به موضوع مذاکرات بوده است.
بقایی ادامه داد: اینکه انتقاداتی از سوی جهات مختلف وجود دارد با سعه صدر بررسی میکنیم و هر جا که قابل استفاده باشد از آن بهره میبریم. معتقدیم فضای بازی که وجود دارد و یکی از برکات جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است کمک میکند به تصمیمسازی بهتر در اموری که مربوط به تکتک ایرانیان است. ولی تصمیمگیری درباره موضوعات مهم سیاست خارجی براساس دستورالعملهای صادره از سوی نهادهای بالادستی در موضوع مذاکرات، در شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
سفر پزشکیان به ترکمنستان
و قزاقستان ظرف روزهای آینده
بقایی درباره سفر مسعود پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان هم با بیان اینکه سفر آقای رئیسجمهور را حتماً دفتر ایشان اطلاعرسانی میکنند یا اطلاعرسانی کردهاند، اظهار داشت: سفر به قزاقستان و ترکمنستان ظرف روزهای آینده انجام خواهد شد.
این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین گفت: سفر رئیسجمهور به ترکمنستان و قزاقستان ظرف روزهای آینده انجام خواهد شد.
درباره تعرض به حاکمیت
و قلمرو سرزمینی خود
مماشات نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر استفاده رژیم صهیونیستی از فضای جمهوری آذربایجان در تجاوز نظامی ۱۲ روزه علیه ایران و اینکه آیا در سفر عراقچی به باکو در این خصوص گفتوگو خواهد شد؟ اظهار داشت: ما در مورد تعرض به حاکمیت و قلمرو سرزمینی خود شامل فضای کشور حتما هیچ مماشاتی نداریم و همواره به کشورهای منطقه و همسایه هشدار دادیم که مراقب سوءاستفادههای رژیم صهیونیستی از فضایشان باشند.
وی افزود: در هر ادعایی به صورت مستدل و مستند مواضع را مطرح میکنیم و هر موردی که از سوی دستگاههای ذیربط نظامی و امنیتی بگیریم، با هر کشوری باشد، بدون هیچ کوتاهی و رودربایستی حتما مطرح میکنیم.